VIDEO Melescanu spune ca "in majoritatea cazurilor" cei din ambasade se informeaza din presa si de la contacte personale si nu citesc documente: "Sunt si stufoase"

Intrebat daca amasadele se iau dupa informatiile din presa, Melescanu a raspuns: "De foarte multe ori se intampla si asa, (se iau - n.r.) dupa informatiile pe care le au nu neaparat din presa. Oamenii care lucreaza in ambasade culeg informatii fie prin contacte personale, fie prin media, fie prin alte mijloace mai putin ortodoxe si iau decizii pe baza lor.Intrebat apoi daca acestia nu ar citi un document cap-coada, ministrul spune: "In majoritatea cazurilor, nu. Sa stiti ca sunt si stufoase."Amintim ca, pana in prezent, mai multe ambasade - intre care SUA, Marea Britanie, Franta, Germania - si-au exprimat ingrijorarea fata de Ordonanta 13/2017 de modificare a Codului Penal si de Procedura Penala.A doua zi dupa adoptare, sase tari partenere printre care si SUA, au semnat o scrisoare in care isi exprima "ingrijorarea profunda" in legatura cu ordonanta adoptata noaptea, despre care scriu ca "a subminat lupta anticoruptie din ultimii zece ani" si "risca sa deterioreze pozitia internationala a Romaniei". Ulterior, astfel de mesaje au venit si de la Ambasada Marii Britanii si Ambasada Austriei.Vezi mai jos declaratiile - clipul apartine Sectiei Politic Realitatea: