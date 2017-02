Bugetul Curtii Constitutionale, majorat in comisii cu 765.000 de lei pentru bunuri si servicii

Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a solicitat comisiilor aprobarea a doua amendamente.Primul prevedea suplimentarea cheltuieli de personal cu 4,375 milione de lei, iar al doilea suplimentarea cheltuielilor cu bunuri servicii cu suma de 765.000 de lei.Prezent la discutii, ministrul Finantelor, Viorel Stefan, a spus ca sustine amendamentul in ceea ce priveste suplimentarea fondurilor cu bunuri si servicii, insa nu sustine cresterea cheltuielilor pentru personal."Suntem obligati sa ramanem in aceste cheltuieli pentru personal. Cu siguranta la rectificarea bugetara din vara vom rezolva acest aspect. Cel de-al doilea amendament cu bunuri si servicii suntem de acord", a spus Stefan.In consecinta, comisiile reunite de buget-finante au aprobat, in plus fata de bugetul de 19,659 milioane de lei al Curtii Constitutionale, propus de Guvern, suplimentarea cu amendamentul sustinut de ministrul Finantelor.