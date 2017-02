Ciorbea, despre bugetul Avocatului Poporului: Avem nevoie la rectificare de 1.600.000 lei pentru cheltuieli de personal

"Avem rugamintea de a avea in vedere pentru prima rectificare bugetara sumele: cheltuieli de personal - 1.600.000 lei, 800.000 lei pentru plata salariilor cuvenite pe ultima luna si 800.000 lei pentru ocuparea celorlalte 17 posturi vacante care trebuie ocupate in perioada imediat urmatoare mai ales la Mecanismul de prevenire a torturii", a afirmat Victor Ciorbea, in cadrul discutiilor din Comisii.Deputatul PSD Eugen Teodorovici a propus doua amendamente care vizau finantarea Congresului Ombudsmanilor din Europa in valoare de 275.000 lei si 100.000 lei pentru achizitionarea a doua mijloacelor de transport, social-democratul retragandu-si ulterior amendamentele, iar bugetul Avocatului Poporului a fost adoptat in forma propusa de Guvern cu sapte voturi "impotriva".Bugetul Avocatului Poporului aprobat in comisii este de 13.820.000 de lei.