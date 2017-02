Presedintele executiv al PSD Deva si-a dat demisia din aceasta functie, scrie Ziarul Hunedoreanul, precizand ca nu exista o declaratie oficiala privind demisia, ci doar speculatii.

Surse din anturajul lui Petru Lobont au spus publicatiei citate ca acesta este momentan plecat din tara.





Printre liderii social-democratii din judetul Hunedoara exista voci care contesta modificarea prin ordonanta de urgenta a Codului penal si a Codului de procedura penala.

Primarul PSD al comunei Harau si-a exprimat public dezacordul cu deciziile Guvernului Grindeanu printr-o postare pe facebook in care spune raspicat: "Lasati dracului HOTII si PENALII unde le este locul - la PUSCARIE".





PSD a pierdut in ultimele zile, in urma protestelor de strada declansate de adoptarea Ordonantei de modificare a codului penal si de procedura penala, mai multi oameni: ministrului pentru Mediul de Afaceri, Florin Jianu, Aurelia Cristea, fost parlamentar si ministru delegat pentru dialog social si relatia cu societatea civila in perioada martie - decembrie 2014, Ciprian Necula, fost secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene in guvernul Ponta, Valentin Cristian Lupsa, secretarul general al PSD Resita si fostul consilier judetean al PSD Maramures si trezorier al filialei, Calin Andrei Tuns.

Pe langa acestea mai exista demisii, precum cea primarului din Sighisoara in care nu s-a precizat clar motivul gestului.