Viorel Stefan, ministrul Finantelor: Diferendul trebuie solutionat la Curtea Constitutionala, nu in strada/ Sunt de acord cu ordonanta. Functionariilor le e frica sa-si asume decizii/ Primesc amenintari

Acesta a raspuns astfel la o intrebare legata de existenta unei supape in buget, in situatia in care lucrurile s-ar complica pe fondul incetitudinii actuale, iar veniturile bugetare ar urma sa scada.Viorel Stefan, ministrul Finantelor, a infirmat informatia potrivit careia administratiile Centrale si Locale se pot imprumuta fara limita. Acesta a precizat ca exista un plafon de 1,2 miliarde de lei, in limita caruia se avizeaza cererile de imprumut."Administratiile Locale, ca sa se imprumute, exista un plafon de 1,2 miliarde, in limita caruia exista o comisie la Ministerul de Finante care avizeaza cererile de imprumut. Nu e la liber, e plafonat, la 1,2 miliarde si acest plafon se regaseste inclusiv in legea care s-a votat astazi in plenul Camerei Deputatilor privind aprobarea plafoanelor de cheltuieli pentru 2017", a declarat vineri, Viorel Stefan, ministrul Finantelor.Acesta s-a referit la o intrebare legata de ordonanta de urgenta din 25 ianuarie referitoare la suspendarea unor articole din Legea finantelor publice."Nimeni nu poate sa angajeze nici o cheltuiala, e penal chiar daca angajeaza vreo cheltuiala fara sursa bugetara. Iar, sursa bugetara inseamna exact plafonul de credit bugetar, care se aproba prin Legea pentru bugetul de stat, cel al asigurarilor de stat etc. Pana nu exista buget, pot angaja cheltuieli in limita a 1/12 din bugetul anterior. Altfel, neaprobarea bugetului pana la 1 ianuarie are duce la blocarea activitatii adiministratiei publice centrale si locale. Atunci de ce mai facem bugete, daca se poate cheltui peste plafoanele aprobate?", a precizat Viorel Stefan.Viorel Stefan: Stiam despre ordonanta, inainte de a intra in sedinta de GuvernViorel Stefan, ministrul Finantelor, stia despre ordonanta de modificare a Codului Penal si de Procedura Penala. Acesta spune ca primeste amenintari si ca, isi doreste sa vina in Piata Victoriei sa discute cu manifestantii."Sigur ca stiam. In aceea zi, dupa ce am venit de la Cotroceni, de la sedinta CSAT, am asteptat pana la ora 20 sa vina avizul CSAT pentru a intra in sedinta de Guvern cu proiectul Legii bugetului si, asteptand la Guvern, sigur ca am discutat si despre ordonanta de moificare a Codului Penal si a celui de Procedura Penala. Am intrat in sedinta in cunostiinta de cauza", a declarat Viorel Stefan.Acesta a spus ca solutia trebuie data de Curtea Constitutionala si nu de strada. "Din punct de vedere al presiunii publice, in opinia mea solutia trebuie cautata la Curtea Constitutionala, azi am aflat ca Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala, si acolo trebuie sa se transeze, nu in Piata Victoriei, nu pe salile Parlamentului. Fortarea de solutii de acest gen nu sunt proprii unui stat de drept, pe care cei care protesteaza il invoca", a afirmat ministrul Finantelor.Viorel Stefan a spus ca: "Astazi traim o drama fiindca eu nu sunt de acord cu unii, primesc amenintari, injuraturi, eu, familia. Nu mi se pare corect sa fiu amenintat...zeci si zeci de sms-uri, eu, familia, copilul. Mi se pare ca nu este propriu unui stat civilizat, democratic, sa procedam asa".In opinia acestuia "lumea este impotriva fiindca este o confuzie totala". "Pana ieri se vorbea despre ordonante. Se vorbea la plural si eu cautam sa vad care sunt ordonantele fiindca stiam ca este una singura. Am tras concluzia ca cine vorbea despre ordonante nu a citit niciuna", a explicat ministrul.Acesta si-a exprimat disponibilitatea de a discuta cu manifestantii. "Mi-am dorit sa ajung intr-o seara in Piata Victoriei. Daca imi permit dezbaterile pe buget, sper sa ajung intr-o seara si sa stau de vorba cu cei de acolo. Am curajul, nu am nici o retinere. Insa sunt total in dezacord cu colegii mei din Parlament care nu au citit nici o ordonanta. Sa protestezi fara sa intelegi pentru ce protestezi...".Ministrul Finantelor: Sunt de acord cu ordonanta. Functionariilor le e frica sa-si asume deciziiViorel Stefan, ministrul Finantelor a declarat vineri ca este de acord cu ordonata de urgenta pentru modificarea Codului Penal si de Procedura Penala fiindca modul in care este reglementat abuzul in serviciu blocheaza sistemul public."Eu cred in ordonanta de urgenta pentru ca astazi sistemul institutional din Romania functioneaza deficitar din cauza faptului ca functionarii sunt timorati. Cineva spunea ca si daca respiri la serviciu, risti sa fi acuzat de abuz in serviciu. Va marturisesc ca este prima mea experienta in Executiv ca ministru de Finante. Vreau sa va spun ca este principalul fenomen cu care m-am confruntat la Ministerul de Finante. Nimeni nu vrea sa-si asume nici o decizie, de frica ca cineva vine si interpreteaza ca a facut abuz in serviciu. Va arat doumente, fiecare aviz pe care il da un sef de serviciu, un director, contine si o poezioara acolo, care sa-i acopere lui eventuala responsabilitate. Nu se poate! Blocam tot sistemul public. Modul in care este reglementat si se aplica abuzul in serviciu nu este specific nici unui stat democratic. Isi are originea in sistemul sovietic, in care partidul stabilea cum sa te pedepseasca sau sa te premieze, in functie de cum te comportai", a declarat Viorel Stefan.