ICCJ emite o hotarare definitiva de restituire la DNA a dosarului fostilor deputati Madalin Voicu si Nicolae Paun

Nicolae Paun a fost trimis in judecata de DNA pe 18 iulie, fiind acuzat de mai multe infractiuni, printre care deturnare de fonduri europene, spalare a banilor, cumparare de influenta, fals in inscrisuri sub semnatura privata. De asemenea, deputatul Madalin Voicu este acuzat de trafic de influenta, fals in declaratii, spalare a banilor si folosire a influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.Printre ceilalti inculpati din dosar se numara Gelu Stefan Diaconu si Mihai Gogancea-Vatasoiu, la data faptelor presedinte, respectiv vicepresedinte al ANAF, acuzati de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, precum si Florentina Rotariu, manager general al Asociatiei Partida Romilor "Pro Europa"."E o decizie absolut normala, care a venit in continuarea asteptarilor mele. Dosarul a fost restituit la DNA, unde cred ca de aceasta data voi fi in situatia sa demonstrez extrem de usor ca toata aceasta implicarea mea in acest dosar a fost o facatura. (...)Nu aveam nici cea mai mica indoiala ca justitia - cel putin la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie - isi face datoria. Voi dovedi cu foarte multa usurinta in ce grava eroare eroare au fost cei de la DNA - daca la mijloc nu a fost si o intentie", a spus Diaconu cu privire la decizia instantei supreme, intr-un interviu acordat PSNews Potrivit DNA, Nicolae Paun si ceilalti inculpati din acest dosar au creat un mecanism de fraudare a fondurilor europene prin intermediul Asociatiei Partida Romilor "Pro Europa", care derula programe destinate integrarii sociale a persoanelor de etnie roma.