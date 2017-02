FOTO USR, la a treia noapte de sit-in la sala de plen a Camerei Deputatilor/ Pancartele protestatarilor, pe scarile de la prezidiu

Vineri seara, in jurul orei 19.00, sase deputati se aflau in uriasa sala de plen a Camerei, sub supravegherea unui angajat de la securitate.Cei de la USR au adus in sala mai multe pancarte de la protestatarii din strada, pe care le-au asezat pe scarile de la prezidiu, cu mesajele: "Rusine!", "Abrogati ordonantele!", "Noapte ca hotii!", "Liber la furat!", "Refuz acest abuz!", "Tara mai presus de Dracnea!".Parlamentarii USR se organizeaza intre ei in ture pentru aceasta miscare #occupy. Vezi aici imagini din prima seara.