Petitia PSD "Sustinem Guvernul Grindeanu" a strans peste 12.000 semnaturi. Dragnea a cerut joi sa demareze o strangere de semnaturi, in loc de mitinguri organizate de partid

Textul petitiei:"Sustinem Guvernul GrindeanuPSD a castigat alegerile intr-un mod corect, cu un vot masiv. In aceasta luna de guvernare, Executivul a exercitat puterea in mod legitim, in spiritul si litera Constitutiei.Noi spunem fiecarui roman: indrazneste sa crezi ca viitorul tau este aici, acasa. Obiectivul PSD este sa avem mai multi romani in clasa de mijloc. Fiecare cetatean si fiecare familie care munceste din greu trebuie sa aiba sansa de a face parte din clasa de mijloc, adica sa aiba o slujba bine platita, acces la o educatie de top, servicii medicale de calitate si bani pentru a-si permite o vacanta pe an, in familie.PSD vrea sa readuca Romania pe crestere si sa ridice nivelul de trai al romanilor pentru a face parte din clasa de mijloc.Impreuna, indraznim sa credem in Romania!Sustinem Guvernul ales de romani!"Aceasta a fost semnata, pana la ora 17.50, de circa 12.300 persoane."Eu nu am de gand sa accept sau sa dau posibilitatea colegilor nostri sa organizeze vreun miting. Eu nu am de gand sa scoatem in strada un milion de oameni, pentru ca ar fi o lupta intre romani si eu asa ceva nu accept. In schimb le-am cerut colegilor mei, pastrandu-ne aceasta atitudine pasnica si deschisa catre dialog, sa declanseze incepand de maine (vineri - n.r.) o strangere de semnaturi pentru a-si arata sustinerea pentru ceea ce voiau sa spuna daca ieseau in strada, in speranta ca violentele de azi-noapte nu vor mai fi vazute in zilele urmatoare si din dorinta de a nu escalada acest conflict", a spus Dragnea joi, intr-o conferinta de presa.El a adaugat ca semnaturile vor fi pentru punerea in practica a programului de guvernare."Vor semna pentru ceea ce ne tot transmit si prin viu grai si prin semnale, mail-uri, mesaje si prin colegii nostri din teritoriu si prin cercetarile sociologice pe care le-am facut in ultima saptamana. Vor semna pentru a-si exprima dorinta ca actul de guvernare sa se puna in practica, este un program de guvernare pe care l-au votat si in care cred si sunt foarte interesati de asta. Pentru asta. Sper sa nu fie vreo fapta penala ca semneaza cineva pe o lista de semnaturi si isi exprima si el, tacut, o opinie", a mentionat Dragnea.Vineri a fost lansata si o petitie pentru abrogarea ordonantei , care a strans pana la aceeasi ora 51.000 semnaturi.