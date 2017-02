UDMR: Modificarea legislatiei penale prin ordonanta de urgenta este inacceptabila; propunem semnarea unui acord politic

"Situatia actuala este foarte ingrijoratoare, arata deciziile Curtii Constitutionale conform carora numeroase articole ale Codului Penal si Codului de Procedura Penala sunt neconstitutionale. Codurile trebuie modificate, dar nu oricum. Pozitia UDMR este ca legiferarea prin ordonante de urgenta este inacceptabila, mai ales in cazul Codului Penal si al Codului de Procedura Penala. Statul de drept se bazeaza pe principiul separarii puterilor in stat. Legiferarea este sarcina si responsabilitatea Parlamentului. Modalitatea de adoptare legislativa prin OUG este, in opinia noastra, inacceptabila. Prin urmare, UDMR propune semnarea unui acord politic intre partidele politice, un pact prin care fiecare formatiune sa-si asume responsabilitatea ca, in cazul accederii la guvernare, nu va modifica prin OUG Codul Penal si Codul de Procedura Penala", a declarat Korodi Attila, potrivit News.ro.El a aratat ordonanta de urgenta adoptata de Guvern privind codurile penale pune in acord legislatia doar cu cinci dintre cele 40 de decizii luate de catre CCR in acest domeniu, motiv pentru care este nevoie de un proiect de lege mai cuprinzator."UDMR va propune partidelor politice si presedintelui statului, in cadrul consultarilor care vor avea loc saptamana viitoare, ca, in urma unei dezbateri, Parlamentul sa modifice Codul Penal prin procedura de urgenta, astfel incat toate deciziile CCR sa fie incluse in textul de lege. UDMR a depus azi amendamentele formulate in privinta modificarii Codului Penal. Una din propunerile Uniunii vizeaza eliminarea sumei limita de 200.000 lei pentru infractiunea de abuz in serviciu, deoarece aceasta prevedere nu a fost facuta la propunerea Curtii Constitutionale", a conchis deputatul Korodi Attila.UDMR a votat in unanimitate investirea guvernului condus de Sorin Grindeanu si are si un protocol de colaborare parlamentara cu PSD si ALDE, semnat de liderii celor trei formatiuni.