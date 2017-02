Amendamentele PNL la buget in privinta penitenciarelor, aviz favorabil in comisiile juridice. Cele ale USR au fost respinse; UDMR a votat alaturi de PNL si USR

Amendamentele PNL se referea la alocarea de bani pentru suplimentarea posturilor din schema de personal a serviciilor de probatiune, la alocarea de bani pentru Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, la dublarea alocatiei de hrana, modernizarea penitenciarelor si contructia de spatii noi precum si la bratarile electronice.Pe de alta parte, aceste amendamente trebuie sa fie admise si de comisiile de buget, finante, iar acest lucru cel mai probabil nu se va intampla, invocandu-se sursele de finantare.USR a propus bani pentru lucrarile la penitenciarul Berceni, insa Iordache a precizat ca sunt cuprinse deja in buget si a propus respingerea.De semnalat faptul ca parlamentarii UDRM au votat in favoarea acestor amendamente, contrar voturilor de respingere ale PSD si ALDE. UDMR are un protocol de colaborare parlamentara cu PSD si ALDE, semnat de liderii formatiunilor.