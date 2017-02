Primarul orasului Cavnic, Vladimir Petrut, a demisionat din toate functiile avute in PSD: Nu pot sa fiu partas la asa ceva

"Raman, de astazi, un simplu membru al PSD - la aceasta calitate nu am cum sa renunt, pentru ca mi-as pierde functia de primar in care nu m-a investit PSD ci cei peste 70% dintre locuitorii orasului Cavnic. Am demisionat din toate functiile politice pe care le detineam in PSD ca reactie la modul in care reprezentantii la varf ai acestui partid au inteles sa-si rezolve problemele penale. Modul in care au fost date ordonantele de urgenta prin care au fost aduse modificari substantiale codurilor penale sunt descalificante si sunt impotriva democratiei romanesti. Nu pot sa fiu partas la asa ceva, in consecinta, am demisionat din functiile pe care le aveam in PSD¬, a declarat Vladimir Petrut, primarul orasului Cavnic.