Sinteza: Cine a parasit PSD si Guvernul, de la inceperea protestelor impotriva "Ordonantei Dragnea"

Demna de mentionat aici este si pozitia critica a primarului Iasului, Mihai Chirica, vicepresedinte la nivel national al PSD, care a cerut abrogarea Ordonantei si l-a criticat pe Dragnea.

si-a anuntat pe Facebook demisia din Guvern, joi dimineata. Ce a spus el:"Am reflectat cu responsabilitate la ceea ce este etic sa fac in continuare si nu in principal pentru probitatea mea profesionala, pentru ca aici am constiinta curata, ci pentru copilul meu, pentru cum o sa ma uit in ochii lui si ce anume o sa ii spun peste ani. O sa ii spun ca tata a fost un las si a girat actiuni pe care nu le impartaseste sau a ales sa iasa cu fruntea sus dintr-o poveste care nu este a lui?!Am muncit cu credinta si indarjire in fiecare din cele 28 de zile de mandat si nu mi-a trecut prin gand ca munca ar putea fi umbrita intr-un mod atat de brutal si de nedrept.Cei care ma cunosc stiu ca nu pot accepta impostura sau minciuna!Nu vreau ca decizia mea de a ma opri aici sa fie folosita politic de o parte sau alta! E un razboi pe care nu il impartasesc si pe care il vreau cat mai repede oprit! Sunt oameni pe care ii apreciez in prezenta guvernare si care nu meritau nici ei ce s-a intamplat acum doua seri. Sunt oameni pe care ii apreciez in PSD si in a caror buna credinta si putere de lupta, imi pun in continuare speranta de a restaura ce poate si trebuie a fi restaurat: Competenta si cinstea!!!Ma gandesc la viitorul tarii mele, tarii noastre, a tuturor, viitor pe care trebuie sa il scriem cu onoare si cinste, nu cu impostura si minciuna. Romania nu merita ce i se intampla acum, romanii nu merita ce li se intampla acum!Ma gandesc la viitorul antreprenorial al acestei tari cu un potential urias de inovare si la cuvintele magice pentru antreprenori: PREDICTIBILITATE SI STABILITATE. Acestea trebuie restabilite urgent!!!Ma gandesc, de asemenea, nu la viitorul meu, ci la viitorul oamenilor care m-au urmat in echipa de la minister, fie din interiorul aparatului ministerial sau cei adusi de mine, oameni onesti, sinceri si atat de dornici de schimbare. Fiti puternici si tineti drumul drept!", fost parlamentar si ministru delegat pentru dialog social si relatia cu societatea civila in perioada martie - decembrie 2014, si-a dat demisia din PSD, partid in care se inscrisese in 1996. Cristea a devenit foarte cunoscuta dupa ce a promovat legea anti-fumat, insa Cristea nu a primit anul trecut sustinerea pentru a candida la primaria Cluj-Napoca si nici nu a mai candidat la alegerile parlamentare. Ce a spus ea:O decizie luata in zorii unei zile care a urmat unei seri si nopti negre pentru Romania si pentru noi toti. M-am alaturat echipei PSD in urma cu peste 20 de ani, cu sperante, idealuri si dorinta de a cladi un viitor mai bun pentru tara in care m-am nascut, traiesc si in care mi-am crescut copiii.Sunt un om care a cladit de la zero o viata, o cariera, un drum, cu obisnuitele greutati, urcusuri si coborasuri. Dar, am fost consecventa si cu speranta mereu ca dincolo de fiecare bariera si de fiecare dificultate exista un cer senin.Am venit in arena politica aducand ceea ce invatasem de la dascalii mei si ceea ce castigasem ca experienta profesionala. Am fost constienta ca va fi greu, insa nu am dezarmat aproape niciodata. Nici cand am fost atacata, nici cand am fost jignita, nici cand mi s-au facut nedreptati. Pentru ca am crezut si cred in continuare ca, atata timp cat esti consecvent cu tine si cu principiile tale si atata timp cit nu incerci sa inseli increderea celor din jur, nu exista bariera insurmontabila.Exista, insa, un moment clar in care este necesara delimitarea - acela in care principii, valori si credinte care stau la fundatia constructiei unui popor sunt sacrificate pentru interese personale meschine.In toata activitatea mea de om politic si parlamentar, am actionat conform catorva principii personale de neclintit - acelea ale respectului pentru lege si cetatean, ale dialogului, verticalitatii, congruentei intre vorbe si fapte, al integritatii.Am simtit direct efectele nepotrivirii dintre aceste principii si abordarea unora dintre oamenii politici, dar am ramas fidela lor indiferent de consecinte. Intr-un astfel de moment, cred ca avem fiecare datoria morala sa nu ramanem indiferenti.Iar eu nu pot acorda girul meu, chiar din calitatea de membru, unui grup infractional aflat vremelnic in fruntea PSD si , din pacate, al tarii. Sunt convinsa ca exista un numar suficient de mare de membrii ai Partidului Social Democrat care se ghideaza dupa aceleasi principii sanatoase. Sunt convinsa ca exact ei vor sta la baza reformarii necesare si reconstructiei de credibilitate pe care o consider vitala in acest moment.Lor le doresc succes, eu insa mi-am pierdut speranta ca mai pot schimba ceva din interior. Dupa 20 de ani!, fost secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene in guvernul Ponta, si-a anuntat demisia pe contul de Facebook, tot joi dimineata. Necula s-a regasit pe listele PSD Bucuresti la alegerile parlamentare, insa nu pe un loc eligibil, astfel ca a ratat intrarea in parlament. Ce a scris el:"Am actionat, intotdeauna, in raport cu crezul meu! Nu am niciun motiv sa nu o fac si acum. Raman un om dedicat stangii, neafiliat politic!", si-a anuntat demisia din partid miercuri. Lupsa isi pierde si calitatea de consilier local, functie in care a fost ales pe listele PSD in iunie 2016. Ce a afirmat acesta, intr-un email citat de presa locala:"Am intrat in politica pentru ca vreau sa fac ceva pentru tara mea. La fel ca-n fotbal, nu poti da goluri de pe margine. Am intrat in PSD pentru ca sunt apropiat valorilor de stanga, valori care din pacate sunt rezumate scurt la sintagma < >. Am hotarat sa ies din PSD, din acelasi motiv pentru care am intrat in politica: vreau sa fac ceva pentru tara mea. Nu stiu daca imi dau demisia tarziu sau devreme. Tarziu pentru ca trebuia sa prevad de mult ca se va ajunge la astfel de situatii, sau devreme pentru ca inca sunt tanar si mai pot ajuta la aducerea Romaniei intr-o zona de normalitate a anului 2016. Imi pare sincer rau ca am pus umarul la constructia unui sistem bolnav. Pentru ca da, un sistem in care Guvernul da o lege in favoarea unui singur om, este un sistem bolnav. Eu sunt consilier juridic, si nu-mi pot permite sa trec cu vederea astfel de derapaje. Am simtit ca aseara as fi vrut sa fiu si eu in strada, sa strig impotriva nedreptatii, insa probabil as fi fost tras pe roata. Si poate ca pe buna dreptate. Am intalnit in PSD cativa oameni de inalta calitate, care cu siguranta imi vor ramane prieteni, dincolo de opinia politica. Si nu de ei ma despart, ci de marea turma de slugi si elefanti care formeaza majoritatea PSD. Sper ca vocea oamenilor din strada sa se faca auzita, iar Guvernul sa demonstreze ca este acolo pentru noi, pentru romani", un cunoscut om de afaceri, a anuntat miercuri seara pe Facebook ca si-a dat demisia din partid. "Nu asa se guverneaza in anul 2017! Dragnea, Grindeanu si Iordache nu sunt liderii mei! Prin modul in care au incercat sa bage pumnul in gura poporului roman mi-au semnat demisia din PSD!" Acesta a mai afirmat că premierul Grindeanu, prin comportamentul pe care l-a avut, a jignit numele bunicului său care se regăseşte pe peretele Memorialului Durerii din Sighet. 'Închei citându-l pe Ion Raţiu: 'Voi lupta până la ultima picătură de sânge pentru ca tu să poţi să nu fii de acord cu mine!'