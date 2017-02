Turcan: Dragnea a recunoscut ca ordonanta data pe ascuns de catre Guvernul sau i-a albit dosarul

"A fost o seara a premierelor. In primul rand, am aflat in aceasta seara ca Romania nu are Guvern. Are un jupan si niste bagatori de seama. Jupanul este Liviu Dragnea si bagatorii de seama sunt cei din Guvernul Grindeanu. In al doilea rand, Liviu Dragnea a recunoscut pentru prima data ca ordonanta data pe ascuns de catre Guvernul sau i-a albit dosarul. A recunoscut in fata unei natiuni intregi faptul ca, din dosarul pe care il are pe rol, infractiunea de instigare la abuz in serviciu nu mai este valabila. Domnul Dragnea insusi a spus ca, din aceste doua acuzatii pentru care este judecat, a ramas doar cu acuzatia de fals intelectual. Este ceea ce stim si noi si ceea ce striga o tara intreaga - faptul ca Dragnea a adoptat o ordonanta prin Guvernul sau pentru el insusi. Liviu Dragnea este primul beneficiar al ordonantelor Guvernului de albire a coruptilor", a afirmat Turcan, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.Ea a spus ca Liviu Dragnea dovedeste ca "nu a inteles nimic din ceea ce se intampla in Romania si nu a inteles de ce romanii se revolta".Potrivit lui Turcan, Dragnea "continua sa-si impinga Guvernul marioneta pe calea dispretului fata de lege si a legalizarii hotiei la varf"."O Romanie intreaga a inteles ce reprezinta ordonantele Guvernului Dragnea, au inteles partenerii internationali, partenerii strategici ai Romaniei si anume ca aceste ordonante arunca Romania intr-o zona gri, o zona in care egalitatea in fata legii este aruncata la cosul de gunoi. In schimb, Liviu Dragnea continua cu minciuni si dezinformari", a sustinut liderul PNL.