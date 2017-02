Un deputat PSD de Botosani spune ca e nemultumit de modificarea Codurilor penale si ca e de acord cu protestatarii

"Eu sunt de acord cu tot ceea ce fac ei (protestatarii n.red.). Fac lucruri normale. Suntem la 27 de ani de la Revolutie, iar democratia trebuie sa isi spuna cuvantul. Cred ca putem manifesta, fara sa ajungem la incidente. Nu trebuie sa traim cu frica in san in a ne exprima si in a ne spune punctul de vedere", a afirmat Rotaru.Parlamentarul PSD Botosani este de parere ca proiectele de ordonante privind modificarea codurilor penale trebuiau lasate o perioada mai lunga de timp in dezbatere publica."Trebuia lasata o perioada mai lunga de discutii vis-a-vis de aceste ordonante de urgente si cred ca lucrurile s-ar fi rezolvat mult mai bine. Nu am mai avut timp sa mai discutam propunerile noastre si masurile cuprinse in programul de guvernare, pentru ca s-au luat masuri foarte bune. Pacat ca s-a luat aceasta decizie. Din punctul meu de vedere, nu este cea mai buna, dar sper sa revina intelepciunea si sa se gaseasca solutia cea mai buna", a adaugat parlamentarul botosanean.Rotaru precizeaza ca actele normative adoptate marti de Executiv contin si 'lucruri foarte bune', mai putin cel cu privire la dezincriminarea abuzului in serviciu pentru un prejudiciu mai mic de 200.000 de lei."Trebuie citite foarte bine acele doua ordonante, ca sunt si lucruri foarte bune acolo. Poate sunt cateva lucruri care poate ar trebui eliminate, dar in mare parte sunt si lucruri foarte bune. Cred ca problema care a deranjat pe cea multa lume este acea suma care devine penal sau nu devine penal, cea de 200.000 de lei. Acolo trebuia gasita o solutie pentru a nu se interpreta daca este abuz in serviciu sau nu este abuz in serviciu", a mai spus deputatul PSD Botosani.