AUDIO Liviu Dragnea refuza sa recunoasca declaratia facuta pentru o publicatie elvetiana in care catalogheaza lupta anticoruptie drept "bullshit": Nu facem jocul cu pixelul albastru

Liviu Dragnea a fost intrebat joi, in conferinta sustinuta impreuna cu premierul Sorin Grindeanu dupa, daca , in opinia sa "lupta anticoruptie e un < >""Eu nu am spus asa ceva", a raspuns Dragnea, completand, la observatia ca discutia a fost inregistrata, ca nu stie "ce au facut si ce au montat".Asculta aici interviul acordat de Liviu Dragnea ziaristului elvetian:Presa prezenta in sala de conferinta a revenit ulterior la acest subiect, un reporter difuzand inregistrarea interviului in care Dragnea face aceste afirmatii."Este vocea dumneavoastra?", l-a intrebat reporterul pe Dragnea."Nu facem jocul cu pixelul albastru, eu nu am avut aceasta succesiune de cuvinte, eu nu stiu cum au notat acolo", a raspuns Dragnea.Postul elvetian SRF (Televiziunea si Radioul Elvetian) a publicat, joi, un articol intitulat "Devine Romania o republica bananiera in Europa?" , in care este citata si o declaratie oferita de Liviu Dragnea jurnalistilor elvetieni inainte de alegeri, potrivit News.ro. Intrebat despre lupta anticoruptie, Liviu Dragnea spus ca vrea sa vorbeasca despre viitorul Romaniei, nu despre "acest bullshit". Articolul publicat de presa elvetiana se refera la protestele din Romania din cauza OUG privind modificarea legilor penale.Jurnalistul elvetian Urs Bruderer, cel care semneaza articolul, comenteaza faptul ca o decizie a Guvernului risca "sa lase in aer" 2.000 de dosare de coruptie, masura care nu este sustinuta in totalitate nici macar in partidul de guvernamant. Liderul social-democratilor, si "omul puternic" din spatele Guvernului, "nu a fost interesat de coruptie inainte de alegeri", ci dorea sa vorbeasca despre viitorul Romaniei, "nu despre prostii precum coruptia", se mai precizeaza in articol. Ei citeaza o conversatie avuta cu Liviu Dragnea inainte de alegeri la Radio SRF."Vreau sa vorbesc despre viitorul Romaniei, nu despre astfel de bullshit", ar fi spus Dragnea, pentru SRF.