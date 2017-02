Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu se distanteaza de ministrul Justitiei: Nu am avut nicio discutie cu el de la instalarea in functie / Am avut o singura discutie, i-am cerut sa respecte tot ce inseamna proceduri

"Nu am avut nicio discutie cu ministrul Justitiei de la instalarea sa in functie pana azi. Nici formala, nici informala. Am avut o singura discutie, la inceput, mi-a cerut sa aiba libertatea de a decide care sunt secretarii de stat, sa nu fie oameni politici, asta a fost singura discutie. I-am spus ca nimeni din partid nu va discuta cu dumnealui, nu va incearca sa-l influenteze", a declarat Dragnea, intr-o conferinta comuna cu Sorin Grindeanu, la intrebarile presei.Sorin Grindeanu, tot la intrebarile ziaristilor, a spus ca el s-a interesat mai degraba de respectarea tuturor procedurilor legale prevazute in astfel de situatii."Eu i-am cerut ministrului Justitiei sa vina cu o pozitie clara in fata guvernului, rapida, pentru ca lumea iesea in strada pentru ceva ce eu nu am facut. Am cerut sa se respecte procedurile, am intrebat in sedinta, s-au respectat toate procedurile? Da", a precizat Grindeanu, dupa care a intarit:"Tot ce am cerut eu e sa se duca toate procedurile interne conform legii. Am avut o singura discutie cu ministrul Justitiei. I-am cerut sa respecte tot ce inseamna proceduri astfel incat cand vine cu o propunere lucrurile sa fie cat se poate de clare. Mi s-au dat asigurari ca procedurile au fost conforme legii".