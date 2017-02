Paskuj Robert demisioneaza din functia de presedinte al ALDE Sibiu si anunta ca va iesi in strada, spunand ca nu poate actiona diferit fata de prietenii si apropiatii sai

"Printre acesti manifestanti am multi cunoscuti, prieteni si apropiati, fata de care nu ma voi delimita si carora le transmit ca au avut dreptate de curand, atunci cand imi spuneau ca suntem din aceasi generatie, avem preocupari comune si gandim la fel. Asta insemnand ca nu putem actiona diferit. Nu in aceasta chestiune importanta pentru tara.In urma cu nici doua luni, unii dintre ei mi-au fost sustinatori atunci cand am candidat pentru Alegerile Parlamentare. Cum sa ii abandonez eu acum in aceasta cauza? Ar fi nedem si profund gresit din partea mea! Protestul la care participa in aceste zile romanii este justificat iar acum ma alatur si eu lor. Imi pare rau ca nu am facut-o mai devreme, dar din aceasta seara voi fi si eu alaturi de ei in strada!", a mai scris Paskuj Robert.In aceeasi postare, seful ALDE Sibiu si-a anuntat demisia. "Totodata demisionez din functia de presedinte al Organizatiei Municipale ALDE Sibiu, pentru ca eu consider ca functiile inalte sunt bune atunci cand din acea postura poti sa faci bine pentru cei ce cred in tine. Iar oamenii ce cred in mine asteapta sa fac acest pas pentru a contribui astfel la redarea unui climat de normalitate in viata pe care o traim. La cei 31 de ani, am invatat ca a face politica inseamna sa fii alaturi de cei ce te sustin si nu sa te indepartezi de ei sau sa ii respingi, pentru a da curs unor asteptari de rang ierarhic", a spus Paskuj Robert.