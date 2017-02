VIDEO Liviu Dragnea: Klaus Iohannis, autorul moral al violentelor de la proteste / Sorin Grindeanu: Nu renuntam la OUG de modificare a Codului Penal

HotNews.ro a transmis LIVE TEXT principalele declaratii facute de Dragnea si Grindeanu



Intrebat daca va renunta la ordonante, "da sau nu", Grindeanu a raspuns: "Am luat o hotarare acum 2 zile si mergem mai departe".Reporterul a insistat: "Da sau nu?"."Am spus, nu", a raspuns primul ministru.In ceea ce priveste protestele masive ale populatiei, Liviu Dragnea s-a lansat intr-o serie de acuzatii la adresa presedintelui Klaus Iohannis, afirmand ca acesta ar fi "autorul moral" al violentelor de la finalului protestului de miercuri seara si a acuzat o campanie de dezinformare legata de continutul acestei ordonante.





Declaratii Liviu Dragnea:

Am discutat situatia politica actuala.



PSD a castigat alegerile corect, printr-un vot masiv.

In aceasta luna de guvernare, guvernul a exercitat puterea legitim, in spiritul si in litera Constitutiei.



Guvernul si partidele care il sustin suntem in continuare determinati sa exercitam puterea executiva si legislativa acordata de cetateni.

Consideram ca orice incercare de subminare a activitatii guvernului e o tentativa de destabilizare a ordinii de drept.



A fost si un vot de incredere pentru guvern, s-a reconfirmat sustinerea unanima pentru guvern.

Cateva lucruri despre aceasta campanie de minciuna si dezinformare practicata in ultimele zile.



Si eu daca as fi stat doar la televizor, fara sa ma uit in deciziile CCR, pe ceea ce a adoptat guvernul, as fi iesit in strada revoltat.

O asemenea masinarie de dezinformare eu am mai vazut la Revolutie si dupa Revolutie.



In ce priveste cetatenii care manifesteaza, avem tot respectul pentru dumnealor.

E dreptul la opinie care e constitutional si sfant.

E un drept castigat la Revolutie si care trebuie respectat.

Situatia de azi noapte nu cred ca e situatia pe care si-au dorit-o cei care au iesit din dorinta de a protesta, de a-si exprima opiniile.

Rugamintea noastra foarte ferma e sa se delimiteze de aceste grupari care au vrut sa confiste acest protest, care au vrut ca protestul sa degenereze in violente.

Nu stiu in mintea bolnava a cui s-a nascut acest plan.

Eu sper ca ministerul de Interne si parchetul sa reuseasca sa afle cine a gandit, organizat si platit actiunile violente de azi noapte.

Vreau sa felicit ministrul de Interne si Jandarmeria si celelalte structuri ale MAI care au actionat exemplar.

Am inteles ca azi au fost certati de presedinte, autorul moral al violentelor de azi noapte. Poate au fost certati ca sa fie intimidati.

Sefului dispozitivului de jandarmi i s-a aplicat o taietura la picior. Am inteles ca diseara si in carje va fi acolo. Si alti jandarmi si manifestanti au fost raniti.

Ii incurajez sa nu se afle intimidati nici macar de caracterizarile presedintelui Iohannis.

Am vazut si declaratiile legate de marile informatii primite de la SRI de ministrul de Interne, informatii care la ora 8:00 cand au venit erau publice si nu ajutau cu absolut nimic

Ii trimise pe SMS cuiva de la MAI, nu directorul SRI in mod institutional si operativ catre ministrul de Interne.

Am tot auzit ca au obligatia ca in astfel de situatii sa informeze rapid si institutional premierul, ministrul de interne si primarul Capitalei.

Ca presedinte al Camerei i-am solicitat dl Tutuianu sa verifice daca exista atributii legale sa se verifice acest lucru.

Nu e admisibil ca presedintele sa critice fortele de ordine care au incercat sa preintampine niste actiuni despre care cred ca au fost si finantate.

In ce priveste campania de dezinformare, ordonanta pentru anumiti lideri, pentru o gasca de politicieni, cum spunea presedintele, va spun cu toata sinceritatea, am stat cu avocatii si am confirmarea a ce banuiam.

Ordonanta nu opreste procesul in care eu sunt implicat.

Pe baza unei marturii suta la suta mincinoase, obtinuta prin presiune, contrazisa de alti martori, eu sunt acuzat de instigare la abuz in serviciu si fals intelectual.

Falsul intelectual ramanet.

Eu nu astept si nu cer clementa de la nimeni.

De doua saptamani am finalizat cu avocatii si azi am inceput o actiune de redeschidere a procesului Referendumului, deocamdata cu doua actiuni



V-am spus ca o sa incepem sa vorbim de adevaratii penali din Romania.

Aici am o plangere penala impotriva dl procuror Lucian Papici pentru faptul ca a uzurpat calitati oficiale, mi-a semnat rechizitoriul de trimitere in judecata in conditiile in care mandatul semnat de presedintele Romaniei se incheiase.

Acel artificiu cu delegarile semnate de procurorul general nu tin loc de lege.

A doua actiune e contestarea la executare adresata Tribunalului Bucuresti.

Avocatii spun ca practic eu nu am hotararea de condamnare.

Hotararea trebuie sa contina trei elemente: partea introductiva, dispozitivul, si expunerea. Eu dupa aproape 10 luni nu am aceasta motivare.

Motivarea e o obligatie legalasi trebuie data in 30 de zile. Au trecut aproape zece luni.

Trebuie semnata, asumata si compusa de toti membrii completului.

Doamna fosta presedinte a Curtii Supreme, Livia Stanciu, la doua luni dupa sentinta, s-a pensionat si a mers la CCR.

Exista o prevedere legala care spune ca orice judecator care iese din sistem trebuie sa-si motiveze toate deciziile.

Aceste delegari de semnaturi nu puteau opera decat in interiorul celor 30 de zile.

Eu vreau ca in spetele mele inventate, acest dosar politic bazat doar pe marturii mincinoase, sa le rezolv doar in instanta.

Alta manipulare si dezinformare: am auzit la o televiziune aseara, pe un domn cu batistuta la rever, foarte elegant si foarte bun jurnalist, care probabil a primit si el de la altcineva, cateva informatii, ca e certa dorinta noastra de a comasa DNA cu DIICOT.

Dl Raluca Pruna, cea care a inflamat discutia despre CEDO, e cea care in 30 noiembrie a anuntat ca unul din proiectele ei e comasarea DNA cu DIICOT.

Aceasta doamna participa in continuare la mobilizarea acestor mitinguri.

Niciodata PSD nu a venit cu aceasta propunere, nici nu avem in plan nici acum nici mai tarziu.

Mie mi s-ar parea o prostie ca 2 institutii care functioneza bine sa fie comasate.

L-am vazut pe procurorul general ca nu a fost consultat, nu avem aceasta intentie.

Arunca unul la o televiziune aceasta minciuna si toata lumea isi da cu pararea despre ceva ce nu exista.

Am mai vazut iar pe un site o analiza din surse 100% sigure care arata planul guvernului si PSD de a pune mana pe justitie, cu schimbarea procurorului general, Kovesi, cu modificarea legislatiei.

Oameni buni, nu am nimic impotriva celor care protesteaza. Dorinta mea e sa fim informati.

Aceasta masinarie de manipulare si dezinformare care nici macar nu stiu daca isi are toate originile la noi in tara nu ne poate duce la lucruri bune.

In ce priveste unele incitari ale unor asa zisi jurnalisti - un domn care incita aseara sa vina la mine acasa, un al domn ziarist folosea expresii foarte placute - "haideti sa-i belim".

Eu le spun tuturor, eu sunt aici, nu am SPP, sunt doar eu cu soferul, una baiat tanar destul de micut. Nu sunt aparat, nu sunt inconjurat de nimeni.

Acestui domn i-am facut plangere penala.

Eu nu ma mai sperii de-astea, mesaje de amenintare cu moartea, mizerii.

E vorba de toti ministrii, dupa ce li s-au publicat datele personale.

In ce priveste discutia despre ordonanta, va spun cu toata sinceritatea - aseara la 6 m-am intalnit cu ambasadorul SUA, am stat 2 ore de vorba .

. Ieri am stat foarte mult sa studiez ordonanta si motivarea si decizia CCR.

M-am uitat cu atentia unui inginer, nu jurist, in ce a spus CCR in motivare - tot scandalul e pe acel articol.

Curtea spune ca aceasta prevedere preluand o analiza a Comisiei de la Venetia, isi are izvorul in 1968 si e de inspiratie sovietica si a fost folosita ca instrument politic.

Plecand de aici, am analizat prevederea ca indeplinirea defectuoasa a sarcinilor de serviciu e atat de larga incat nimeni nu o poate defini.

Au cerut ca art respectiv sa prevada indicarea legii sau ordonantei care se incalca.

Au mai spus ca e nevoie sa se stabileasca intensitatea vatamarii si o limita a pagubei.

Am vazut si discutia despre cei 200.000, tot intr-o campanie de dezinformare.

Am inteles ca era nevoie de o limita a pagubei pentru a se discuta de raspundere penala.

Am vorbit si cu alti jurisiti ieri: Constitutia prevede ca daca un art e declarat neconstitutional si nu e modificat isi produce efectele juridice



Exista sanse foarte mari sa apara aceasta practica neunitara indicat de Curte ca trebuie modificat.

Nu se elibereaza coruptii, nu se acopera coruptii.

Am vazut de asemenea - colegii nostri sunt foarte incarcati de mesajele pe care le primesc de la concentateni si care simt si ei organic dorinta ca la un moment dat sa se exprime si ei in strada.

Eu nu am de gand sa accept sa dau posibilitatea colegilor sa organizeze un miting.

Eu nu am de gand sa scot in strada un milion de oameni pentru ca ar fi lupta intre romani si eu nu accept asta.

Le-am cerut insa sa declanseze o strangere de semnaturi in speranta ca violentele de azi noapte nu vor mai fi in zilele urmatoare si pentru a nu escalada acest conflict.

Am vazut ca presedintele Iohannis vrea sa cheme la consultari.

Nu ar putea renunta la acest weekend, mai rapid, maine, poimaine?

Azi, premierul a prezentat un document cu calendarul de actiuni asumat si stadiul indeplinirilor acestora.

In Romania, din fericire, viata exista zi de zi, in fiecare zi si se intampla lucruri bune.

Ieri au intrat in vigoare lucruri bune.

Declaratii Sorin Grindeanu:

Avem 41 de masuri pe care trebuie sa le adioptam in primul trimestru.

In acest moment mai avem 12 astfel incat etapa primului trimestru sa fie indeplinita, adica tot ce am promis oamenilor.

Salariul minim a crescut la 1450 lei.

Sorin Grindeanu prezinta in continuare ce masuri a implementat guvernul

Liviu Dragnea:



Uitesem o noua dezinformare.



Am inteles ca s-a spus in nu stiu ce site ca atunci cand am intrat in sala as fi injurat.

Eu nu am facut niciodata asa ceva si nu o sa fac.

Va rog sa verificati ca nu am zis asa ceva.

Am intrebat dar nu cred ca e o jignire daca au la ei bate si petarde.

Asta am intrebat, recunosc, poate le-au ramas de aseara.

Mai spun inca o data, noi asistam la niste manifestari ale unui partid impotriva caruia s-a facut plangere penala de autoritatea electorala permanenta pentru finantarea ilegala a partidului.

Si ei vorbesc de respectarea legii si a statului de drept.

A doua observatie, ma refer la ce am spus in campania electorala.

(despre legea raspunderii magistratilor- n.red.) O spus si acum: daca se va elabora un proiect de lege eu personal voi fi de acord intr-o singura situatie: daca acea lege va reusi sa protejeze judecatorii de influenta oricarei institutii sau persoane.

E unul din obiectivele la care nu renunt chiar cu pretul libertatii mele.

Intrebari:

1. Pentru Sorin Grindeanu, ce parere aveti despre aceasta OUG? Care era caracterul de urgenta, in miez de noapte?

Sorin Grindeanu: Si dvs ati transmis lucrul acesta, eu impreuna cu colegii din guvern am avut un program extrem de incarcat.

Cand am inceput sa lucram la buget, unele sedinte se terminau la ore tarzii in noapte.

In jurul orei 8 seara am primit avizul de la CSAT la guvern.

Sunt lucruri care se pot dovedi.

Nu in miez de noapte, de unde si pana unde.

Sedinta s-a terminat in jur de 9 si ceva cand au coborat la conferinta de presa cei doi colegi ai mei.

Caracterul de urgenta, detaliez un pic

Eu i-am cerut ministrului Justitiei sa vina cu o pozitie clara in fata guvernului, rapida, pentru ca lumea iesea in strada pentru ceva ce eu nu am facut

Nu s-a discutat niciodata de amnistie

Eu juridic nu am auzit de termenul asta inventat, amnistie mascata

Gratierea, sa fim clari, in prim forma ridicata pe site-ul MJ, si care nu mai e cea trimisa ca proiect de lege, erau excluse faptele ce tin de coruptie.

Acum e si mai restrictiva legea.

Cine a spus ca nu se recupereaza prejudiciile?

Am trecut cat se poate de clar, recuperarea prejudiciilor.

A venit ministrul justitiei tocmai pentru a detensiona situatia cu aceasta propunere care a indeplinit toate procedurile, a fost si in dezbatere publica.

Eu nu am imunitate, nu am incalcat legea cu nimic. Am cerut sa se respecte procedurile, am intrebat in sedinta, s-au respectat toate procedurile? DA

In urma cu cateva luni s-a mai adoptat o OUG, o suta si ceva de moficari la Codul Penal, in 24 de ore

Nu se dezincrimineaza in OUG abuzul in serviciu, iarasi o tema adusa in discutie

Nu am niciun fel de probleme de acest tip, mi se pare ca sunt foarte multe lucruri care nu au suport i realiate

Urgenta sta in ce s-a spus: daca cineva e condamnat acum, pe un articol declarat de CCR neconstitutional, ce se intampla, cine are dreptate?

Cum e posibil sa se stea atatia ani in parlament fara sa se adopte modificarile la Coduri? De aici e urgenta, oameni care mor cu dreptatea in brate

Deciziile CCR sunt obligatorii pentru toata lumea.

2. De ce nu a fost proiectul pe ordinea de zi?

Sorin Grindeanu: A mai fost ceva suplimentar pe ordinea de zi, HG cu calatoriile gratuite ale studentilor pe CFR.

Urgenta ne-a fost explicata de ministrul Justitiei cu argumentele de care ne-ati spus.

Liviu Dragnea: Daca un articol dintr-o lege ramane la interpretarea instantelor mie mi se pare extrem de periculos

De aici se naste practica neunitara. Legislatia trebuie sa fie foarte foarte clara

In mandatul trecut aceste modificari nu s-au facut de frica, nu se putea intruni majoritate pentru ele

Au fost mai multe decizii ale CCR.

3. De ce nu era inclus in programul de guvernare?



Dragnea: Pe langa programul de guvernare tot timpul apar chestiuni suplimentare. Viata e complexa.

Din punct de vedere constitutional guvernul are dreptul sa adopte ordonante si hotarari.

4. Ce ati discutat 2 ore cu ambasadorul SUA? Au cazut prada manipularii si ambasadorii UE?

Dragnea: Am discutat despre cele cateva zile petrecute in Washington si dorinta noastra ferma de a sustine relatia cu SUA.

5. Hans Klemm spunea ca e nevoie de un proces transparent pentru schimbarea legislatiei anticoruptie. O scrisoare a 6 tari europene critica masurile. Luati in calcul aceste avertismente?



Dragnea: Urmarim cu atentie tot ce spun acesti oficiali. I-am spus si dl ambasador Klemm.

Eu nu cred ca in vreuna din tarile respective se pune problema ca o decizie a CCR sa nu fie respectata.

Am citit cu atentie acele lucruri, am vazut ca ieri guvernul a trimis o scrisoare CE, cred ca odata citite cu atentie textul OUG incet incet acesti oficiali vor intelege ca nu e niciun atac impotriva justitiei.

6. S-a schimbat pozitia ambasadorului?



Dragnea: Nu am de unde sa stiu asta.

Ce v-am spus dvs i-am spus si dumnealui.



7. Dvs ati solicitat intalnirea?

Dragnea: Nu, de dl ambasador acum vreo doua saptamani.

Am avut o discutie destul de asezata, destul de corecta, destul de buna cu ambasadorul Klemm.

8. De ce nu ati participat la intalnirea cu cei 6 ambasadori?



Dragnea: Informatia nu e corecta, nu am avut nicio intalnire programata



Reporter: Intrebarea pentru dl premier.



Grindeanu: Si eu de dimineata m-am intalnit cu ambasadorul Klemm, ieri. La intalnirea cu cei 6, de fapt mai multi ambasadori, o intalnire informala, a fost prezent dl ministru al Afacerilor Externe, care m-a reprezentat



9. De ce nu ati participat?



Grindeanu: Pentru ca am avut al program cu colegii din parlament legat de ce vom face in zilele urmatoare.

Am inteles ca s-a depus motiune de cenzura, sunt lucruri care trebuie gestionate.

Dragnea: Initial, intalnirea fusese programata pentru joia trecuta, am transmis miercuri rugamintea sa o reprogramam pentru ca joi eram inivitat de premier sa discutam despre buget.

In aceste zile foarte aglomerate inclusiv eu am amanat intalnirea cu ambasadorul Klemm



10. Cum comentati pozitia celor 6 ambasadori?

Dragnea: Ne uitam cu foarte mare atentie si preocupare la aceste declaratii.

Dar sa nu pierdem fondul temei: punerea in vigoare a unei decizii a CCR



11. Veti renunta la aceste ordonante, da sau nu? Cum comentati demisia dl Jianu? Veti face publice inregistrarile audio de la sedinta de guvern?



Grindeanu: Daca faceti cerere, unii colegi au facut cerere, nu e nicio problema.

Legat de Florin Jianu si nu numai: ceea ce s-a intamplat de ieri, cand au devenit publice numerele de telefon, eu mi le-am tinut si le-am salvat.

Asa cum ati cerut poate vrei si SMS-urile primite de mine, de familia mea,

Poate ca unii dintre colegii mei, dl Jianu, nu a rezistat la acest asalt si atunci a facut un pas in spate

Nu ne simplu sa primesti injuraturi legate de familie, de parinti etc.

O sa fac o propunere pentru interimat astfel incat sa sustina bugetul pe ministrul Economiei, dl Petrescu.

Am luat o hotarare acum 2 zile si mergem mai departe



Reporter: Deci nu renuntati. Da sau nu?



Grindeanu: Am spus, nu



12. Pentru ce ati lansat campania de strangere de semnaturi?



Dragnea: Vor semna pentru ceea ce ne tot transmit.

Vor semna pentru a-si exprima dorinta ca actul de guvernare sa se puna in practica.



13. Deci scapati de abuzul in serviciu in proces?



Dragnea: Eu am vazut ca falsul intelectual ramane.

Nu vad de ce nu ar ramane si abuzul in serviciu.



Reporter: Pentru ca prejudiciul e mai mic de 200.000 lei.

Dragnea: Eu o sa cer comisiilor juridice ca rapid sa invite la discutii toti reprezentnatii sistemului de justitie.

OUG poate fi modificata in parlament in orice fel, dar sa ramana decizia CCR pusa in practica.

Eu nu cred ca e normal ca in Romania fiecare functionare de pe lantul birocratic sa fie luat la intrebari.

Suntem in situatia in care practic nu pot sa semneze nimic.

Daca se incalca vreo lege exista alte prevederi in Codul Penal.

14. Considerati ca nu sunteti condamnat?





Dragnea: Nu pot face afirmatia asta, o sa las tribunalul sa decida

Atat timp cat nu exista hotararea completa...



15. Veti revendica functia de premier?

Dragnea: Nu categoric nu are nicio legatura.

Un drept al meu a fost incalcat, dreptul la aparare



16. Credeti ca lupta anticoruptie e un bullshit?



Dragnea: Eu nu am spus asa ceva



Reporter: Sunteti inregistrat



Dragnea: Nu stiu ce au facut si ce au montat



17. Ati spus ca Iohannis e autorul moral.



Dragnea: Poate fi considerat



18. Luati in calcul suspendarea sa? Se ia in calcul suspendarea directorului SRI?



Dragnea: Nu mergem acolo...S-a ridicat foarte mult nivelul discutiei prin interventia presedintelui si e obligatoriu ca opinia publica sa afle adevarul

Am avut in Bucuresti violente destul de grave.

Vreau sa vedem si noi daca relatia institutionala functioneaza corect.

Nu avem de gand sa il suspendam pe Iohannis.

Incercam sa facem orice sa aducem pace si liniste.



19. Ati luat in calcul sa iesiti in Piata Victoriei, sa discutati cu protestatarii?



Dragnea: Nu



20. Cine are responsabilitatea elaborarii actului normativ?



Dragnea: E o afirmatie mincinoasa si foarte grava a presedintelui.

Nu am avut nicio discutie cu ministrul Justitiei de la instalarea sa in functie pana azi.

Nici formala, nici informala.

Am avut o singura discutie, la inceput, mi-a cerut sa aiba libertatea de a decide care sunt secretarii de stat, sa nu fie oameni politici, asta a fost singura discutie.

I-am spus ca nimeni din partid nu discuta cu dumnealui, nu incearca sa-l influenteze.

Dl Jianu nu mi-a zis niciodata... imi pare rau ca a plecat, era un ministru bun.

21. In decizia CCR nu apare nicaieri injumatatirea pedepsei pentru abuz in serviciu si eliminarea pedepselor pentru neglijenta in serviciu.



Dragnea: Nu discutati despre mine tot textul ordonantei, nu am elaborat-o eu.

22. De ce ati cerut aiz de la CSM pentru miercuri si ati adoptat OUG marti?



Grindeanu: Eu nu am cerut asa ceva.

Am avut o singura discutie cu ministrul Justitiei.

I-am cerut sa respecte tot ce inseamna proceduri astfel incat cand vine cu o propunere lucrurile sa fie cat se poate de clare.

Mi s-au dat asigurari ca procedurile au fost conforme legii.



23. Un reporter pune inregistrarea postului elvetian de radio in care Dragnea foloseste cuyvantul "bullshit". Este vocea dvs?



Dragnea: Nu facem jocul ci pixel albastru, eu nu am avut aceasta succesiune de cuvinte, eu nu stiu cum au notat acolo.

24. Despre dosarul de la DNA



Grindeanu: Am citit ca s-a deschis, nu am imnunitate, la mine nu e o chestiune care sa ii opreasca.

Tot ce am cerut eu e sa se duca toate procedurile interne conform legii.

25. De ce si-a delegat responsabilitatile Florin Iordache?

Grindeanu: Pentru cateva ore cat a fost la Cex au venit anumite institutii si trebuiau puse la dispozitie anumite documente.



26. Pentru cat timp si-a delegat atributiile?



Grindeanu: Cateva ore.

Reporter: Dl Iordache spunea cateva zile...

Dragnea: Si eu l-am intrebat pe dl Iorache, auzisem pe surse ca isi da demisia.

Mi-a spus ca pentru ca de la DNA s-au slicitat documente ce trebuiau semnate de seful institutiei si el era aici.

27. Intrebat din nou Despre interviul acordat ziarului elvetian.



Dragnea: Nu acesta e subiectul ... Sincer, chiar trebuie sa plec.

Nu avem de gand sa facem ceva impotriva actiunilor care vizeaza lupta impotriva coruptiei, nu cred ca guvernul a incalcat vreo lege, sper ca incet incet oamenii sa fie informati.

Nu face bine nimanui aceasta situatie.



28. aparut o informatie ca ati fi pusi sub acuzare de DNA, aveti vreo informatie?



Dragnea: Nu, dar ar fi vreo surpriza?



29. Despre comasarea DIICOT cu DNA.



Grindeanu: nu s-a discutat asa ceva niciodata



Reporter: Ati negat si proiectele de ordonanta...



Grindeanu: E pentru prima oara cand am auzit azi acest lucru, ca noi vom face comasarea DNA cu DIICOT



30. Acest prag va avantajeaza?



Dragnea: Dar nu am stabilit eu acest prag



Despre demisiile din partid si afirmatiile primarului Iasiului



31. Va ganditi se demisionati?



Grindeanu: Pentru mine a fost extrem de important sa vad ceea ce vor oamenii care m-au propus in aceasta functie.

Am urmarit, urmaresc toate aceste manifestatii, sunt foarte multi oameni de buna credinta, sunt altii, cum au fost grupurile violente.



32. Sute de mii de oameni va cer demisia...

Grindeanu: Alte milioane bune au votat PSD.