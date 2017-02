Aurelia Cristea: Singura solutie pentru PSD e schimbarea lui Dragnea

'Deocamdata nu are nimeni curajul sa-l schimbe. Cred ca asta e singura solutie pentru PSD. Dragnea nu va pleca de la conducerea PSD decat daca vor fi suficienti membri, suficienti presedinti de organizatii care sa ceara asta. Acum e momentul barbatilor. Sunt foarte multi oameni nemultumiti de Dragnea, dar totul e sa aiba curajul sa-l infrunte. E singura solutie ca PSD-ul sa poata guverna corect si in folosul cetateanului. Ar fi bine pentru noi toti', a afirmat Aurelia Cristea.Aceasta a mai spus Liviu Dragnea va face ca PSD sa se dezintegreze si ca poate sa 'arunce in aer' si tara, motiv pentru care partidul trebuie sa fie preluat de un alt presedinte.'Oricare dintre cei care sunt din generatia tanara si mai progresista poate sa preia partidul si multi dintre presedintii de organizatii. Dar vom vedea in ce masura exista atata barbatie incat membrii onesti si cinstiti sa se delimiteze de Dragnea, care practic va duce la dezintegrarea PSD si, din pacate, risca sa arunce si Romania in aer', a mentionat fostul parlamentar al PSD.Aurelia Cristea a vorbit si de comportamentul autoritar al liderului social-democrat.'Cred ca asta este deja la nivel patologic la Dragnea, doar ca a disimulat foarte bine pana acum. In momentul in care a ajuns presedinte, a luat toate deciziile in asa fel incat sa se asigure ca nimeni nu cracneste, iar cine cracneste e dat imediat ca exemplu. Nu exista o dezbatere reala sau pe baza de argumente pe o anumita tema. (...) Toata lumea trebuie sa-i cante in struna si toata lumea trebuie sa-i spuna ca el este cel mai bun si cel mai destept', a completat Aurelia Cristea.Ea a anuntat, miercuri, ca a demisionat din PSD, dupa mai mult de 20 de ani de activitate social-democrata.Aurelia Cristea a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca a luat 'decizia in zorii zilei, dupa o noapte neagra pentru Romania, deoarece nu isi poate acorda girul, chiar din calitatea de membru, unui grup infractional aflat vremelnic in fruntea PSD si a tarii'.Aceasta a declarat, joi, ca cel putin deocamdata nu este interesata sa mai fie in vreun partid politic.Intrebata daca s-ar reintoarce in PSD in cazul in care partidul ar avea un alt presedinte, Aurelia Cristea a spus ca poate sa se implice in viata publica si fara sa fie membru de partid.'Nu am in acest moment niciun proiect de intoarcere (in PSD - n.r.) si niciun gand de a merge spre alt partid, insa ma intereseaza ce se intampla, pentru ca am fost un om politic implicat si pentru ca ma intereseaza viitorul meu si al copiilor mei. Nu pot sta pasiva, sa nu ma implic si sa nu-mi doresc ca lucrurile sa functioneze, iar asta pot sa fac indiferent daca sunt sau nu sunt intr-un partid', a afirmat Aurelia Cristea.