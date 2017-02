VIDEO Primarul Iasului, Mihai Chirica (PSD), cere abrogarea OUG de modificare a Codurilor penale si demisia lui Florin Iordache

Mihai Chirica este vicepresedinte PSD. Saptamana trecuta, Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD, a cerut excluderea lui din partid.Romania are nevoie de stabilitate mai mult ca niciodata, Romania are nevoie de consens, Romania are nevoie sa se puna la munca.PSD e cel mai mare partid din Romania, asta au spus-o cei 3 milioane de alegatori care ne-au votat si ne-au trimis sa guvernam.Noi credem in continuare in valorile social-democratiei europene si valorile Uniunii Europene. Avem nevoie sa nu ne dezicem de ceea ce am spus alegatorilor nostri, avem nevoie sa ducem programul de guvernare la bun sfarsit.Astazi asistam din pacate la un blocaj, un blocaj care a fost introdus, din punctul meu de vedere, aproape artificial. Un blocaj care nu a facut decat sa adune din nou oamenii in strada, sa ii faca vulnerabili in fata celorlalte clase politice, sa ii puna sa se injure intre ei, sa se certe si sa se dezica de ceea ce au facut pe 11 decembrie.Nu aceasta este politica pe care vrea sa o duca PSD. Avem nevoie ca oamenii de partid sa isi adune in jurul lor profesionisti, specialisti, oameni care gandesc cu sufletul pentru aceasta tara si care trebuie sa puna umarul ca aceasta tara sa mearga mai departe.Am ales de la inceputul carierei mele politice sa spun adevarul si sa nu imi fie rusine sa ma uit in ochii iesenilor, a membrilor de partid si, desigur, in ochii propriei mele constiinte.De aceea, astazi voi incerca sa transmit un mesaj, din calitatea de lider al organizatiei PSD Iasi, si sa propun Guvernului Grindeanu si domnului presedinte Liviu Dragnea urmatorul lucru: sa abroge la fel de urgent Ordonanta de Urgenta 13/2017, sa propuna un proiect de lege Parlamentului Romaniei ales pe 11 decembrie, sa faca dezbatere publica, sa consulte specialistii, societatea civila si sa lasam Parlamentulm, ca entitate democratica a acestui stat, sa decida.Sa se refaca pactul social si politic cu romanii: nu avem voie sa esuam in increderea pe care le-am cucerit-o. Trebuie sa le aratam ca putem face guvernare, ca putem sa ne respectam cuvantul pe care l-am dat inainte de 11 decembrie, ca Romania poate sa detina un Guvern puternic, responsabil, cu oameni care gandesc si care fac tot ceea ce trebuie pentru ca majoritatea legitima sa se exprime in acest stat.De aceea, cer public demisia domnului ministru Florin Iordache, ministrul Justitiei, pe care il vad singurul om responsabil de haosul pe care l-a creat in aceste zile.Avem nevoie de oameni competenti, de oameni care sa priveasca cu demnitate in ochii romanilor.Domnul Liviu Dragnea nu stie sa isi aleaga oamenii, nu stiu sa puna oameni competenti in jurul lui si nu stie sa asculte de sfaturile oamenilor care conteaza.Eu personal nu mi-am propus sa fiu presedinte al PSD. Eu personal ii cer domnului presedinte Liviu Dragnea sa corecteze greselile comise. Are puterea si are si responsabilitatea sa o faca.Eu vreau ca acest partid sa poata merge mai departe, sa isi duca programul de guvernare si sa poata sa faca pace sociala in acest stat.Nu cred ca domnul Sorin Grindeanu trebuie sa plece de la guvernare. Nu trebuie sa cream haos in acest stat, nu trebuie sa ajungem la alegeri anticipate, nu trebuie sa manipulam populatia si sa o intoarcem una impotriva celeilalte. Sorin Grindeanu trebuie si poate sa mearga mai departe cu oameni responsabili.