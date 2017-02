Ora 12:00 Liderii PSD se reunesc intr-o sedinta a CExN, pentru a discuta despre deciziile Guvernului pe Justitie. Ar putea fi analizata posibilitatea unei contramanifestatii

Social-democratii urmeaza sa stabileasca, in cadrul sedintei, pozitia partidului fata de masurile Guvernului Grideanu, precum si ce strategie vor adopta in urma protestelor din Bucuresti si din alte orase ale tarii, au afirmat surse social-democrate pentru News.ro.Potrivit informatilior obtinute de Hotnews.ro, la sedinta CEx liderii de filiala din tara ar urma sa fie intrebati in legatura cu oportunitatea organizarii contramanifestatiei si in legatura cu capacitatea de a mobiliza un mare numar de oameni in Capitala.De altfel, Stefanescu a facut si o consultare, pe Facebook , in acest sens. "Sondaj ! Credeti ca ar trebui sa organizam si noi un miting de sustinere ? Un miting ptr libertate, drepturi si normalitate ? Un miting ptr salvarea Romaniei din ghearele acestui sistem odios? Unul cu adevarat urias ptr apararea votului nostru din 11 decembrie si ptr democratie ? Rog sa raspundeti cu DA sau Nu !"De asemenea, printre subiectele de discutie ale PSD se numara si proiectul de buget pe 2017, care urmeaza sa intre in Comisiile de specialitate pentru avizare si ulterior votat in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a exprimat pana la acest moment nicio pozitie vizavi de deciziile Guvernului Grindeanu pe tema Justitiei, social-democratul lipsind atat de la sedinta grupurilor PSD de miercuri, precum si de la sedinta Birourilor Permanente Reunite.