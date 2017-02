Sorin Grindeanu, despre protestul de miercuri: Traim zile in care manipularea atinge cote alarmante/ Totul ar fi decurs normal daca anumite grupari nu ar fi recurs la violenta.

"Din nefericire, un protest pasnic s-a transformat, in aceasta seara, intr-unul violent. De la bun inceput, tin sa precizez ca respect dreptul romanilor de a protesta. Traim, insa, zile in care manipularea atinge cote alarmante. Cum spuneam, din pacate, in aceasta seara, situatia a degenerat si vorbim despre doi jandarmi si trei protestatari raniti care se afla la spital pentru ingrijiri medicale. Fac un apel la calm si la o informare corecta a romanilor care sunt ingrijorati de situatia de astazi. Multumesc Jandarmeriei Romane pentru modul in care a actionat in aceasta seara, convins fiind ca totul ar fi decurs normal daca anumite grupari nu ar fi recurs la violenta', a scris Sorin Grideanu pe Facebook.