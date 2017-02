Gabriela Firea: Politicienii care au participat la protestele neautorizate au o responsabilitate morala pentru ce s-a intamplat

"Cei care reprezinta domeniul politic si au participat la aceste mitinguri neautorizate au de asemenea o responsabilitate morala pentru ceea ce se intampla in aceasta seara", a spus ea.Firea a adaugat ca imaginile din Piata Victoriei "ne dau cu multi ani in urma". Ea a facut apel la protestatarii pasnici sa se delimiteze de cei violenti, "care in mod evident au venit pregatiti pentru a ataca fortele de ordine si institutiile democratice"."Suntem cu totii in stare de alerta, comunicam cu institutiile responsabile in securitatea cetatenilor din Capitala sau a celor care ne tranziteaza orasul, turisti, diplomati, alte persoane. Este regretabil tot ce se intampla. Nu asta inseamna manifestatie pasnica, sa protestezi pentru un obiectiv, pentru o opinie", a spus ea.Un grup izolat de cateva zeci de persoane din Piata Victoriei a aruncat cu sticle, cu torte si cu petarde spre jandarmi, care au intervenit cu gaze lacrimogene. Forte de la Brigada Speciala de Interventie si reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au ajuns in Piata Victoriei, in urma incidentelor provocate de doua grupuri izolate. Doi jandarmi si doi protestatari au fost dusi, miercuri seara, la spital, in urma violentelor din Piata Universitatii, a anuntat secretarul de stat Raed Arafat, care a precizat ca starea lor nu este grava. Numarul manifestantilor din Piata Victoriei din Capitala care, la un moment dat, ajunsese la 120.000 a inceput sa scada, ajungand acum la aproximativ o mie.