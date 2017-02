Delegatia eurodeputatilor PSD a solicitat Comisiei LIBE a Parlamentului Europeam sa isi trimita reprezentanti in Romania

"Delegatia europarlamentarilor social-democrati din Romania este de acord cu orice dezbatere referitoare la Justitie si principiile statului de drept, atata timp cat aceasta este una onesta, bazata pe fapte, si nu o tentativa de manipulare din interese politice. Delegatia eurodeputatilor social-democrati romani, in spiritul transparentei si corectitudinii, a propus Comisiei pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din PE sa accepte ca reprezentanti ai Guvernului Romaniei sa prezinte, in Comisie, situatia reala a modificarilor legislative decise in aceste zile", se afirma intr-un comunicat transmis miercuri seara Agerpres.De asemenea, in documentul Delegatiei eurodeputatilor PSD se arata ca s-a "solicitat Comisiei LIBE sa isi trimita in Romania reprezentantii, pentru a analiza situatia la fata locului, si pentru a evita incercarile de manipulare"."O abordare lipsita de onestitate asupra acestei probleme risca sa afecteze imaginea Romaniei. Aceasta este insa abordarea pe care europarlamentarii romani din grupul Popularilor Europeni o promoveaza la acest moment. Liderul delegatiei deputatilor social-democrati romani din PE a informat periodic deputatii din toate grupurile politice din Parlamentul European cu privire la evolutiile din Romania si deciziile Guvernului, cu transparenta si onestitate, ca de fiecare data in astfel de situatii", se mai afirma in comunicatul mentionat.Parlamentul European organizeaza joi, la Bruxelles, o dezbatere pe tema justitiei si a statului de drept in Romania, releva un comunicat de presa receptionat miercuri de AGERPRES.Dezbaterea, care va incepe la ora 10:00 (ora Romaniei), are loc in cadrul minisesiunii plenare a Parlamentului European din 1-2 februarie, de la Bruxelles.Anterior in cursul zilei de miercuri, grupul europarlamentar al Partidului Popular European (PPE) a solicitat o dezbatere in plenul PE pe tema situatiei din Romania, la cererea delegatiei Romaniei din PPE care s-a pronuntat impotriva continutului si a modalitatii prin care au fost trimise in legislativul de la Bucuresti cele doua ordonante care modifica Codul Penal si Codul de Procedura Penala.