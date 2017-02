O noua demisie din PSD. Secretarul general al filialei Resita: Imi pare rau ca am pus umarul la constructia unui sistem bolnav, un sistem in care Guvernul da o lege in favoarea unui singur om

"Am intrat in politica pentru ca vreau sa fac ceva pentru tara mea. La fel ca-n fotbal, nu poti da goluri de pe margine. Am intrat in PSD pentru ca sunt apropiat valorilor de stanga, valori care din pacate sunt rezumate scurt la sintagma < >. Am hotarat sa ies din PSD, din acelasi motiv pentru care am intrat in politica: vreau sa fac ceva pentru tara mea. Nu stiu daca imi dau demisia tarziu sau devreme. Tarziu pentru ca trebuia sa prevad de mult ca se va ajunge la astfel de situatii, sau devreme pentru ca inca sunt tanar si mai pot ajuta la aducerea Romaniei intr-o zona de normalitate a anului 2016. Imi pare sincer rau ca am pus umarul la constructia unui sistem bolnav. Pentru ca da, un sistem in care Guvernul da o lege in favoarea unui singur om, este un sistem bolnav. Eu sunt consilier juridic, si nu-mi pot permite sa trec cu vederea astfel de derapaje. Am simtit ca aseara as fi vrut sa fiu si eu in strada, sa strig impotriva nedreptatii, insa probabil as fi fost tras pe roata. Si poate ca pe buna dreptate. Am intalnit in PSD cativa oameni de inalta calitate, care cu siguranta imi vor ramane prieteni, dincolo de opinia politica. Si nu de ei ma despart, ci de marea turma de slugi si elefanti care formeaza majoritatea PSD. Sper ca vocea oamenilor din strada sa se faca auzita, iar Guvernul sa demonstreze ca este acolo pentru noi, pentru romani", a scris Valentin Lupsa intr-un email, citat de Reper24 Intrebat de Argument de Caras-Severin daca nu cumva s-a grabit in privinta hotararii luate si daca nu va regreta mai tarziu gestul sau extrem, Lupsa spune ca ar putea sa-i para rau, dar nu de ceea ce a facut, ci de "cei cativa oameni de calitate pe care i-am cunoscut si cu care, cu siguranta, voi ramane prieten". In plus, fostul consilier spune ca nu il mai leaga nimic de acest guvern care da o lege ce serveste unui singur om, cu trimitere indirecta la presedintele PSD, Liviu Dragnea.