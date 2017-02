PSD ar urma sa discute la sedinta de joi posibilitatea unei contramanifestatii

Potrivit informatilior obtinute de Hotnews.ro, la sedinta CEx de maine liderii de filiala din tara ar urma sa fie intrebati in legatura cu oportunitatea organizarii contramanifestatiei si in legatura cu capacitatea de a mobiliza un mare numar de oameni in Capitala.De altfel, Stefanescu a facut si o consultare, pe Facebook , in acest sens. "Sondaj ! Credeti ca ar trebui sa organizam si noi un miting de sustinere ? Un miting ptr libertate, drepturi si normalitate ? Un miting ptr salvarea Romaniei din ghearele acestui sistem odios ? Unul cu adevarat urias ptr apararea votului nostru din 11 decembrie si ptr democratie ? Rog sa raspundeti cu DA sau Nu !"Pe de alta parte, surse din conducerea PSD au precizat pentru HotNews.ro ca nu este stabilita dinainte o discutie despre oportunitatea contramanifestatiei, insa ca nu este exclus ca cineva sa propuna o asemenea discutie. Potrivit acelorasi surse, sunt membri PSD din tara care transmit catre lideri ca sunt dispusi sa participe la un miting al partidului.