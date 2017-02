Traian Basescu: Gratierea trebuia data prin OUG, altfel infractorii specializati vor putea actiona deliberat

"Daca vreti o parere, daca era ceva de adoptat prin OUG, era gratierea, nu modificarea Codului Penal pentru ca, trimisa in Parlament, va avea un proces destul de lung, de doua-trei luni. In acest interval, infractori specializati pot actiona deliberat sa comita fraude pentru ca stiu ca la sfarsitul procesului parlamentar fapta va fi gratiata", a spus el.Basescu a amintit ca asa erau date gratierile si "pe vremuri": "Decretele de gratiere se dadeau intr-o noapte si a doua zi dimineata se afla".****Proiectul de lege privind gratierea unor fapte adoptat marti seara de Guvern elimina, comparativ cu varianta initiala, posibilitatea gratierii persoanelor care au peste 60 de ani, dar introduce gratierea partiala pentru persoanele care au in intretinere minori cu varsta de pana la 14 ani, in conditiile in care initial varsta era de 5 ani. De asemenea, in actul normativ adoptat de Guvern marti seara nu mai exista prevederi referitoare la persoane diagnosticate cu boli incurabile in faze terminale.Sunt exceptate de la prevederile legii persoanele care au comis infractiuni cu violenta si cele care au savarsit unele fapte de coruptie.Se gratiaza in intregime pedepsele cu inchisoare de pana la 5 ani inclusiv, aplicate de instanta de judecata, prevede primul articol al legii.De asemenea, se injumatatesc pedepsele cu inchisoarea aplicate femeilor insarcinate si celor care sunt unic intretinator de familie, avand in intretinere minori cu varsta de pana la 14 ani daca nu li s-au interzis drepturile parintesti prin hotarare judecatoreasca. Ambele situatii trebuie sa existe la data intrarii in vigoare a legii.In toate aceste cazuri, gratierea este conditionata de achitarea in termen de un an de la condamnarea definitiva sau de la punere in libertate a eventualelor despagurbiri. In cazul neachitarii, gratierea este revocata.Totodata, prevederile legii referitoare la gratiere nu se aplica recidivistilor.Nu beneficiaza de prevederile acestei legi persoanele care au savarsit infractiuni contra vietii, vatamari corporale, rele tratamente aplicate minorului, agresiuni asupra fatului, lipsirea de libertate, santaj, trafic de persoane vulnerabile, omor calificat, violarea domiciliului, bancruta frauduloasa, furtul calificat, inselaciune, fals in orice forma, parasirea locului accidentului, represiunea nedreapta, abuzul in serviciu, conflictul de interese, falsificarea de moneda, falsul intelectual, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, traficul de produse toxice, infractiunile contra securitatii nationale, cele privind combaterea terorismului, infractiunile de genocid, contra umanitatii si razboi.Nu sunt gratiate nici persoanele pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de 10 ani sau mai mare. Cei care in decurs de 3 ani savarsesc o noua infractiune executa si restul de pedepsa.Legea se va aplica numai faptelor comise inainte de 18 ianuarie 2017 si intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.