FOTO UPDATE Protest USR-PNL la sedinta in plen a Camerei Deputatilor: "Rusine!, "Hotii!"/ Deputatii USR au anuntat ca nu pleaca din plen, in semn de solidaritate cu oamenii din strada

UPDATE 17.20 USR anunta ca nu pleaca din Parlament, in semn de solidaritate cu oamenii din strada.Plenul a luat pauza pentru a se numara voturile la votul pentru noua componenta a forurilor de conducere (o chestiune procedurala, la inceperea noii sesiuni), iar deputatul Cosette Chichirau a venit la tribuna si a declarat: "Cerem Guvernului abrogarea Ordonantei de Urgenta" precizand ca deputatii USR nu vor pleca din sala de plen in "in semn de solidaritate cu oamenii din strada."Astfel, acestia au inconjurat microfonul central, in fata prezidiului.Nicusor Dan a luat cuvantul si le-a spus colegilor deputati ca nu se pot preface ca nu s-a intamplat nimic, dupa care membrii PNL si USR s-au indreptat spre prezidiu, cu foi A4 pe care scria "Rusine", "Demisia Guvernului", "Alegeri anticipate", "Dragnea si talharii!", "Liber la furat", "Refuz acest abuz!".Gabriel Vlase, care conduce sedinta de apel, a facut apel la chestori pentru a stabili linistea, fara succes insa.Un protest similar a avut loc si in Senat.