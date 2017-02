Olguta Vasilescu spune ca a aflat de OUG pe Codul Penal in jurul orei 16.00: "In Guvern nu se voteaza"

Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a declarat miercuri ca a aflat de ordonanta de urgenta de modificare a Codului Penal si de Procedura Penala in cursul zilei de marti, la ora 16.00. Intrebata daca s-a opus acestui act normativ, aceasta a raspuns ca "in guvern nu se voteaza".Fostul primar al Craiovei a facut referire si la "ordonanta de urgenta prin care s-au marit pensiile si salariile" despre care a spus ca "s-a dat tot fara sa fie pe ordinea de zi sau in orice caz in aceeasi zi"."Stiti ca in guvern nu se voteaza" a raspuns aceasta cand a fost intrebata daca s-a opus, refuzand apoi sa raspunda la o intrebare despre protestele din stranda: "O zi buna" a spus ea jurnalistilor.