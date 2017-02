Aurelia Cristea, fost parlamentar si ministru, si-a dat demisia din PSD: Nu pot acorda girul meu unui grup infractional aflat vremelnic in fruntea PSD

Fosta ministra afirma ca a luat aceasta decizie dupa o "noapte neagra" pentru Romania."Iar eu nu pot acorda girul meu, chiar din calitatea de membru, unui grup infractional aflat vremelnic in fruntea PSD si , din pacate, al tarii. Sunt convinsa ca exista un numar suficient de mare de membrii ai Partidului Social Democrat care se ghideaza dupa aceleasi principii sanatoase. Sunt convinsa ca exact ei vor sta la baza reformarii necesare si reconstructiei de credibilitate pe care o consider vitala in acest moment", afirma aceasta, intr-un mesaj postat pe contul ei de Facebook.Iata mai jos postarea Aureliei Cristea:"In cursul zilei de astazi am depus demisia mea din randurile Partidului Social Democrat.O decizie luata in zorii unei zile care a urmat unei seri si nopti negre pentru Romania si pentru noi toti. M-am alaturat echipei PSD in urma cu peste 20 de ani, cu sperante, idealuri si dorinta de a cladi un viitor mai bun pentru tara in care m-am nascut, traiesc si in care mi-am crescut copiii.Sunt un om care a cladit de la zero o viata, o cariera, un drum, cu obisnuitele greutati, urcusuri si coborasuri. Dar, am fost consecventa si cu speranta mereu ca dincolo de fiecare bariera si de fiecare dificultate exista un cer senin.Am venit in arena politica aducand ceea ce invatasem de la dascalii mei si ceea ce castigasem ca experienta profesionala. Am fost constienta ca va fi greu, insa nu am dezarmat aproape niciodata. Nici cand am fost atacata, nici cand am fost jignita, nici cand mi s-au facut nedreptati. Pentru ca am crezut si cred in continuare ca, atata timp cat esti consecvent cu tine si cu principiile tale si atata timp cit nu incerci sa inseli increderea celor din jur, nu exista bariera insurmontabila.Exista, insa, un moment clar in care este necesara delimitarea - acela in care principii, valori si credinte care stau la fundatia constructiei unui popor sunt sacrificate pentru interese personale meschine.In toata activitatea mea de om politic si parlamentar, am actionat conform catorva principii personale de neclintit - acelea ale respectului pentru lege si cetatean, ale dialogului, verticalitatii, congruentei intre vorbe si fapte, al integritatii.Am simtit direct efectele nepotrivirii dintre aceste principii si abordarea unora dintre oamenii politici, dar am ramas fidela lor indiferent de consecinte. Intr-un astfel de moment, cred ca avem fiecare datoria morala sa nu ramanem indiferenti.Iar eu nu pot acorda girul meu, chiar din calitatea de membru, unui grup infractional aflat vremelnic in fruntea PSD si , din pacate, al tarii. Sunt convinsa ca exista un numar suficient de mare de membrii ai Partidului Social Democrat care se ghideaza dupa aceleasi principii sanatoase. Sunt convinsa ca exact ei vor sta la baza reformarii necesare si reconstructiei de credibilitate pe care o consider vitala in acest moment.Lor le doresc succes, eu insa mi-am pierdut speranta ca mai pot schimba ceva din interior. Dupa 20 de ani!Continui sa indraznesc sa cred ca suntem, individual, o forta care poate fi pusa in slujba binelui colectiv si voi continua sa lupt pentru asta alaturi de cei care impartasesc aceleasi valori!"