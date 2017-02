Adrian Ionut Gadea (PSD) si-a dat demisia din functia de deputat de Teleorman

Adrian Ionut Gadea a fost ales deputat de Teleorman pe listele PSD.In 17 ianuarie, Gadea a fost numit secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, institutie condusa de Sevil Shhaideh.Demnitatea de deputat este incompatibila cu funtia de secretar de stat.Potrivit News.ro, Adrian-Ionut Gadea a activat in Organizatia de tineret a PSD Teleorman, in perioada cand presedintele organizatiei judetene a partidului era Liviu Dragnea.In 2012, a preluat dunctia de presedinte al CJ Teleorman in locul lui Liviu Dragnea care devenise deputat.Dupa alegerile locale din vara lui 2016, Gadea a fost reales presedintele CJ, dar la alegerile parlamentare din 11 decembrie a fost ales parlamentar.