UPDATE Joi va avea loc o dezbatere in Parlamentul European privind situatia din Romania 

Dezbaterea va avea loc joi, la ora 10.00, in sedinta plenara a europarlamentarilor, potrivit Biroului de informare al PE.Delegatia Romaniei in grupul PPE din Parlamentul European PE este impotriva continutului si modalitatii prin care au fost trimise cele doua ordonante in Parlament, se afirma in comunicatul citat."Ceea ce se intampla in Romania este impotriva statului de drept. Se dilueaza lupta impotriva coruptiei. Este inadmisibil sa existe o asemenea atitudine a unui Guvern UE.La cererea noastra Grupul PPE a solicitat astazi o dezbatere in plenul Parlamentului European. Sustinem totodata demersurile Presedintelui Romaniei precum si ale CSM pentru restabilirea principiilor statului de drept", mai noteaza sursa citata.