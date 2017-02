Marian Neacsu, consilier al premierului, despre demisia Guvernului: Doua milioane si jumatate au solicitat ca dl. Trump sa nu fie presedintele SUA, dar eu stiu ca semneaza totusi decrete 

"Este un lucru de luat in seama (protestul - n.r). Eu cred ca trebuie sa gasim calea de comunicare cu cei care se afla in strada, sa intelegem foarte clar care sunt motivele pentru care sunt in strada. Imi doresc ca in continuare, daca vor avea loc proteste, sa aiba loc in mod pasnic. Lucrul pe care mi-l doresc cel mai putin este ca acestea sa escaladeze. (...) Ne uitam de jur imprejur - in Polonia s-a stat vreo sase luni in strada, in America mai saptamana trecuta au fost vreo doua milioane si jumatate de oameni iesiti in strada, in Marea Britanie la fel. Este o forma de manifestare democratica, dar datoria Puterii - a Guvernului si a Parlamentului - este aceea de a vedea de ce oamenii sunt in strada. Vom cauta acea (cale de comunicare - n.r.). (...) Deocamdata, sa vedem foarte clar care sunt solicitarile (protestatarilor - n.r.). O sa vedem, nu am in momentul asta o solutie. Daca o aveam, o adoptam astazi", a declarat acesta, miercuri, la Senat, potrivit Agerpres.Referitor la faptul ca protestatarii au solicitat demisia Guvernului, Neacsu a afirmat ca "cand oamenii sunt nemultumiti de ceva, ies si spun acea nemultumire".(...) Suntem votati de trei milioane si jumatate si cred ca este un vot reprezentativ. Imi aduc aminte ca domnul presedinte Basescu a ramas presedintele Romaniei desi sapte milioane si jumatate de oameni i-au spus sa mearga acasa. Si asta a fost tot un exercitiu democratic. Suntem intr-o democratie in care evident vom gasi solutiile cele mai bune pentru ca societatea romaneasca sa mearga inainte", a mai spus Neacsu.Despre ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala, Marian Neacsu a sustinut ca, in opinia sa, actul normativ ar fi trebui adoptat in cursul saptamanii trecute."Aveam informatii despre intentia Guvernului de a aproba aceasta ordonanta. Nu stiam daca ea va fi adoptata aseara (marti - n.r.). Dupa parerea mea, ar fi trebuit adoptata saptamana trecuta, eu asa as fi procedat daca ar fi depins de mine. Si dezbaterea ar fi trebui sa aiba loc mai devreme. Deci dupa ce avea loc o dezbatere, trebuie aprobata si ordonanta sau trebuia respinsa, dupa caz. Asa cum a precizat si presedintele Dragnea ieri, era un subiect care trebuie sa fie inchis intr-un fel sau altul", a precizat acesta.Intrebat daca este ingrijorat de reactia presedintelui Klaus Iohannis, Neacsu a afirmat ca seful statului se afla in "campanie electorala". In ce priveste sesizarea Curtii Constitutionale, Neacsu sustine ca, in opinia sa, "nu poate sa fie vorba de un conflict constitutional"."Nu am facut niciun fel de analiza personal si nu cred ca cei de la MJ au facut o analiza personala cu cine scapa si cu cine nu scapa (de dosarele penale - n.r.). (...) Nu ne favorizeaza (acest act normativ - n.r.) ca partid pentru ca aici este o punere de acord cu o decizie a CCR si stiti la fel de bine ca si mine acest lucru, inclusiv in decizia CCR se prevede textul aproape cel care este in momentul asta in ordonanta", a mai spus Marian Neacsu.Guvernul a adoptat, in sedinta de marti, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala, a anuntat ministrul Justitiei, Florin Iordache.