UDMR: Nu suntem de acord cu decizia Guvernului de a modifica Codurile Penale prin OUG; actiunea guvernului este "o greseala"/ Codurile sa fie puse in acord cu deciziile CCR in Parlament

"Indignarea cetatenilor este absolut justificata. Parlamentul nu poate fi ocolit de Guvern prin adoptari de OUG. De fiecare data cand s-a incercat reglementarea acestei probleme prin ordonanta de urgenta, au fost erori grave.", se arata in comunicat Uniunea precizeaza ca "". In comunicat se face referire si la o decizie guvernului condus de Dacian Ciolos, UDMR afirmand ca "nu suntem de acord nici cu modul in care, in luna mai 2016, a fost modificat Codul Penal, tot prin OUG, fara nicio dezbatere publica". Referitor la aceeasi decizie a fostului executiv, UDMR considera ca "prin acea modificare procurorul a fost situat intr-o pozitie superioara judecatorului, insa acest aspect nu a deranjat pe nimeni in acel moment""Modificarea Codului Penal este necesara pentru ca forma sa actuala are cel putin 40 de prevederi care au fost declarate neconstitutionale. Este nevoie de vointa politica pentru a efectua aceste corectii, intrucat cei care au incercat pana in prezent remedierea erorilor prin adoptarea de amendamente, au fost criticati vehement. Noi propunem o dezbatere in Parlament in regim de urgenta, cu scopul de a armoniza prevederile celor doua Coduri cu deciziile Curtii Constitutionale.", se mai arata in comunicatul, publicat miercuri pe site-ul UDMR.