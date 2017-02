UPDATE Scene ireale din sedinta conducerii parlamentului, povestite de Cristian Ghinea: Nicusor Dan: "Sunteti niste hoti"/ Se striga "Esti un jegos"

Si deputatul USR Catalin Drula a afirmat miercuri, la Parlament, ca liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae ¬l-a amenintat¬ dupa ce i-a spus ca ar trebui "sa ii fie rusine" pentru decizia Guvernului de a adopta ordonanta de modificare a Codului penal, moment in care social-democratul a inceput sa "injure" si sa aiba o atitudine "de gradinita"."M-a amenintat. Mi-a zis: ᅡStai ca vezi tuᅡ. Eu le-am spus sa le fie rusine pentru ce au facut, si acesta este un mesaj pe care l-au transmis zeci de mii de oameni in strada care au spus ᅡRusine sa va fie pentru ce ati facutᅡ. E o chestie miseleasca sa dai ordonante la ora noua seara. Am trecut pe langa domnul Serban Nicolae si atat i-am spus, atat, sa va fie rusine. A inceput sa injure si sa mearga dupa noi, asta este atitudinea pe care o au dumnealor. Ca la gradinita. A proferat niste cuvinte pe care nu le pot reproduce", a sustinut deputatul USR, potrivit News.ro.Vezi mai jos relatarea:"Sunt in sedinta Birourilor Permanente Reunite ale Camerelor.Colegii mei din grupul USR ne-au insotit pina la usa cu pancarte pe care scrie RUSINE!Serban Nicolae ne-a amenintat, f nervos.In sedinta BPR a luat cuvantul tot el sa spuna ca niste cetateni se comporta reprobabil.Am cerut drept la replica spunind ca cetatenii sunt parlamentari si ca el de fapt s-a comportat golanteste. Tariceanu ne tine apoi lectii ca nu avem cultura politica.Nicusor Dan a cerut cuvintul si a spus: Imi insusesc total criticile aduse de colegii mei, sunteti niste HOTI.Tariceanu isterizat, scandal, aproape lesinuri la pesedisti."Esti un jegos" se striga catre noi.Circ.Pretentiile de civilizate aruncate la gunoi de borfasi."