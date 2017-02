Parlamentarii USR, mesaje cu "RUSINE" in fata salii de sedinte. Nicusor Dan: "Nu avem o problema sa ne dam demisia din parlament, insa ei ar fi capabili sa legifereze singuri"

"Asa cum am spus, cosemnam motiunea de cenzura. Textul motiunii simple poate fi folosit pentru motiunea de cenzura. Daca prin gestul nostru putem sa fortam alegeri anticipate nu avem o problema sa ne dam demisia cu totii, insa trebuie sa cantarim foarte bine daca mai exista rusine in aceasta majoritate. Ei ar fi capabili sa legifereze cu un parlament de 250 de oameni sau cati sunt ei. Vom cumpani si vom lua toate masurile care se impun" a declarat Nicusor Dan despre posibilele masuri pe care le poate lua opozitia.De asemenea, parlamentarii USR au venit imbracati in negru.