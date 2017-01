Traian Basescu si-a anuntat pe Facebook acum cateva minute demisia din fruntea PMP/ Trebuie sa vina o noua generatie in fruntea partidului

Presedintele PMPTraian Basescu si-a anuntat, acum cateva minute, pe contul sau de Facebook, demisia din fruntea partidului. De remarcat, demisia survine pe fondul unor proteste generalizate in tara impotriva OUG aprobata de guvernul PSD care modifica Codul penal."Sincer cred ca mi-am atins obiectivul politic de a crea un partid nou si mi-am incheiat si misiunea politica in fruntea Partidului Miscarea Populara [...] Eu consider ca de azi, incepand cu reluarea lucrarilor Parlamentului, mi-am incheiat mandatul in functia de presedinte al PMP si voi declansa imediat procedurile de predare a stafetei catre cei care trebuie sa preia responsabilitatea evolutiei partidului. Sa avem zile bune", a scris Traian Basescu pe contul sau de Facebook."Trebuie sa vina o noua generatie in fruntea partidului pentru a construi rezultatul europarlamentarelor si prezidentialelor din 2019 si a legislativelor din 2020 cand eu nu voi mai candida", a fost raspunsul oferit de presedintele PMP la o intrebare pusa pe contul sau.