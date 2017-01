Cand intra in vigoare dezincriminarea abuzului in serviciu si cum mai poate fi blocata OUG

Potrivit textului OUG publicat de Adevarul, modificarile la Codul Penal pentru dezincriminarea mascata a abuzului in serviciu intra in vigoare la 10 zilei dupa publicarea in Monitorul Oficial.Nu e clar insa la acest moment daca varianta adoptata de Guvern pastreaza acest termen de 10 zile sau intra in vigoare imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial, asa cum a sustinut ministrul Iordache in conferinta de presa.Stabilirea cu exactitate a datei la care intra in vigoare OUG este importanta deoarece efectele curg abia dupa intrarea efectiva in vigoare."Modificările aduse la Codul de procedură penală au și intrat în vigoare noaptea asta, odată cu publicarea OUG. Cele privind modificarea Codului Penal prin OUG (dezincriminarea abuzului si a neglijentei) vor intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.https://html1-f.scribdassets.com/9p6u0ob…/…/5-f86dbc3b2f.jpgAstfel că CCR are timp suficient să se pronunțe dacă: Avocatul Poporului atacă OUG cum că nu există urgență sau dacă președintele CSM sesizează conflictul constituțional între autoritățile statului", a scris Danilet pe Facebook.Avand in vedere ca titularul postului de Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a demonstrat in ultimii ani ca a jucat de partea penalilor, probabilitatea ca el sa atace la CCR ordonanta in interiorul celor 10 zile e infima.In aceste conditii, solutia cea mai probabila este ca CSM sa sesizeze conflictul constitutional.CSM are convocata in aceasta dimineata o sedinta de plen.