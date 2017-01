Reactiile opozitiei. PNL depune motiune de cenzura. Turcan: "Ca hotii, noaptea, l-au albit pe Liviu Dragnea"/ Nicusor Dan: "Va invit sa protestam pana la capat"

Se actualizeaza​

Raluca Turcan, liderul itnerimar PNL:Ca hotii, noaptea, l-au albit pe Liviu Dragnea.Romania se afla intr-un moment de cotitura. La 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeana si aproape 100 de ani de la Marea Unire, un partid castiga alegerile si guverneaza fara pic de rusine, pentru hoti.Nicusor Dan, liderul USR:"PSD si aliatii lor au trecut azi linia rosie. Printr-o sedinta de noapte, cu o ordine de zi neanuntata, guvernul a adoptat ordonanta care ii dezincrimineaza pe Dragnea, Oprea, Udrea, Sova, Mazare, Titus Corlatean, si pe toti ceilalti. Acceptam sau protestam. De deznodamantul acestei chestiuni depinde cum va arata Romania in urmatorii ani. Va invit sa protestam pana la capat."Robert Turcescu, deputat PMP:Norii negri sint din aceasta noapte deasupra Romaniei. Asa cum spuneam acum sase ore...Catalin Predoiu, deputat PNL:Rusine, dle ministru Iordache! Rusine, dle Dragnea! Votul din decembrie nu va permite bataia de joc la adresa intereselor pe termen lung ale natiunii!E revoltator ce-au facut in aceasta noapte Dragnea si Iordache. Incerc sa-mi depasesc indignarea si sa trag cateva concluzii: 1) Guvernul PSD a desfiintat ideea de lege, legiferand pentru spalarea faradelegii; protestul civic in forme pasnice e moral intemeiat. 2) Iordache ilustreaza cea mai josnica postura a unui ministru de justitie, servind hotia faptuita. 3) Guvernul PSD a intors Romania din mersul ei catre democratie si integritate si a asezat-o pe un curs al unui aranjament politico - mafiot de tipul America de Sud - anii '70; acest curs trebuie oprit de o coalitie larga intre societatea civila si opozitia pro-justitie. 4) Anticoruptia din Romania s-a dovedit a fi fost prea blanda.