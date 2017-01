Liviu Dragnea despre ordonantele pe justitie: "Sper ca saptamana viitoare sa nu se mai discute despre a fi sau a nu fi"

"Va asigur ca atunci cand o sa avem ceva, daca o sa avem vreodata ceva de la guvern o sa comentez. Dar eu astept sa decida - ori iau o decizie ca nu decid nimic, ori ca adopta ceva, dar sa decida, ca nu se mai vorbeste de temele ecnomice si sociale. In tot acest baraj de comunicare nu mai putem (comunica despre masurile luate - n.r.)" a afirmat Dragnea, la parlament."Sa decida lucrurile in care cred ei, nu in care cred altii sau in care nu cred altii. Tre sa exercite prerogativele acestei pozitii pe care o au. Vreau sa le vad si (ordonantele - n.r.) sa vad si eu sa inteleg de ce a iesit lumea in stada. Nu stiu daca acea forma de pe site (site-ul Ministerului Justitiei) este forma care va intra vreodata in guvern. Cred ca trebuie sa inchida intr-un fel subiectul asta" a continuat el.Intrebat daca mai functioneaza comisia de supraveghere a guvernului in cadrul PSD, pe care Dragnea o conduce, acesta a raspuns ca asteapta ca acest subiect sa fie inchis: "Functioneza, ne-am constituit dar am decis sa asteptam sa se ichida acest subiect."Ulterior a completat ca nu intelege de ce a iesit lumea in strada: "Nu am inteles exact care este supararea - pe de o parte este presedintele CEDO care spune public ca Romania trebuie sa ia masurile Italiei, nu am inteles ideea ca s-ar putea face o ordonanta pe codul penal pentru punerea in acord a deciziilor CCR - daca nu sunt importante trebuie sa decidem asta. Eu am primit si colegii mei au primit mai mutle mesaje directe si indirecte de la sustinatorii PSD-ului care vor ca Guvenrul sa fie lasat sa isi exercite atributiile.in textul proiectului de ordonanta: "Avem decizie? Asa ca sa ne dam cu parerea… o alta parere de-a mea: din apcate, dupa parerea mea in Romania nu mai exista pedeapsa administrativa, toata lumea vorbeste de inchisoare. Pana la acea suma nu inseamna ca nu pateste nimic, ci ca se recupereaza, dar pe cale civila. Eu cred ca in ceea ce priveste codul penal s-au inspirat de la tehnocrati."Eu stiu ce au gandit ei (cei din guvern - n.r.) pana la urma ? Stiu eu daca este o ordonanta sau vreo lege?" s-a mai intrebat Dragnea.Intrebat daca guvernul va lua decizia in aceasta saptamana, Dragnea a repetat ca nu stie si nu este in guvern. "Dar eu nu sunt in Guvern. Le-am spus si lor, nu eu conduc guvernul, intelegeti. Daca iau decizii proaste, politicul sanctioneaza. Eu mi-as dori ca saptamana viitoare sa nu mai discutam despre a fi sau a nu fi, sa ia o decizie.Despre protestele anuntate pentru maine dimineata: "Maine pot iesi 100.000 de oameni care sustin altceva, un act guvernamental nu se poate desfasura asa."