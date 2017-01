Alina Gorghiu, dupa achitarea lui Ludovic Orban: "Vedeți de ce e necesar să discutăm deschis despre răspunderea magistraților?!"

"Orban achitat! Vedeti de ce e necesar sa discutam deschis despre raspunderea magistratilor?! De eficienta inspectiei judiciare?! E nevoie mai mult decat oricand sa intarim justitia din Romania, dar abuzurile trebuie diminuate prin modificari legislative si dezbateri in Parlament!!!! Nu prin OUG-URI sau alte mijloace netransparente, cum face PSD, incercand sa-si spele belelele. Nu stiu cati va amintiti ca Orban a fost scos in ultima secunda din cursa pentru Primaria Generala...uite cum se scrie istoria", scrie Alina Gorghiu, senatoare PNL. Ludovic Orban a fost achitat , in prima instanta, de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul in care este acuzat ca i-a cerut bani omului de afaceri Tiberiu Urdareanu pentru campania electorala la alegerile locale din vara anului 2016.Nu este prima data cand Gorghiu vorbeste despre necesitatea unei astfel de legi. Pe 6 decembrie anul trecut, Gorghiu a declarat ca in programul de guvernare al PNL exista o astfel de lege si ca ministrul Justitiei de atunci, Raluca Pruna, este in asentimentul PSD in ceea ce priveste legea raspunderii magistratilor, in sensul ca nici demnitarul, nici partidul condus de Liviu Dragnea nu isi doresc un astfel de act normativ.Surse politice au declarat saptamana trecuta pentru HotNews.ro ca una dintre variantele discutate in cadrul PSD este cea a angajarii raspunderii in cazul celor doua ordonante de gratiere si modificarea legislatiei penale intr-un pachet legislativ care sa cuprinda si o lege a raspunderii magistratilor.