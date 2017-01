O noua cearta in PNL, tot pe Facebook: Florin Citu, atacat de colegi pentru propunerea de relocare a banilor pentru 'Start-up Nation' catre siguranta nationala/ Ce le raspunde Citu lui Voicu si sotiei sale

Acest scandal vine la o zi dupa ce tot Voicu si sotia sa l-au atacat pe deputatul Ovidiu Raetchi, care a sustinut intr-un comunicat ca tinerii care protesteaza in strada sunt bineveniti in PNL pentru a ajuta la reformarea partidului.

Ce a scris Florin Citu marti dimineata:



Postarea Claudiei Benchescu:



Daniel Gheorghe: "Ideea este periculoasă din toate perspectivele. O vom respinge!"

Sorin Moldovan: "Daca am ajuns sa luam bani din bugetul de tineret pentru aparare, atunci nici nu vreau sa ma gandesc ce rau stam la acest capitol. Si eu am sa sustin in sedinta de grup sa isi retraga propunerea. Sigur gasim o alta varianta. Cred ca este necesar dialogul cu comisiile si organizatiile de specialitate din interiorul PNL inainte sa facem propuneri publice."

Replica lui Florin Citu:



"Apel catre Liviu DragneaVreau sa va demonstrez ca si noi din opozitie gandim constructiv. Iata de ce imi permit sa sugerez o solutie pentru iesirea din posibila criza de azi de la CSAT. Am facut rapid o analiza asupra bugetului propus de PSD si am identificat o varianta de finantare care rezolva problema bugetului pentru programul de siguranta nationalaDomnule Liviu Dragnea, e momentul ca dumneavoastra si guvernul PSD-ALDE sa dati dovada de maturitate politica si sa mergeti azi la CSAT cu o solutie care sa rezolve problema majorarii bugetului unor anumite institutii.Propunerea mea este simpla. Programul 'Start-up Nation' are alocati credite bugetare de 500 milioane lei si credite de angajament de 1.7 miliarde lei. Programul este estimat sa inceapa la 1 mai 2017. Reprezinta o dovada de intelepciune sa realocam din programul “Start-up Nation” 200 milioane lei credite bugetare si 100 milioane credite de angajament pentru deficitul reclamat in bugetul pentru siguranta nationala.Am exprimat deja public opinia mea despre acest tip de program 'Strat-up' finantat din fonduri de la buget. Ideea nu este nici macar originala. Dupa cum va aduceti aminte a fost promovata de Dan Diaconescu si de Mircea Geoana. De aceea eu cred ca amanarea cu 3 luni a acestui program pana la prima rectificare bugetara nu va modifica promisiunile facute elecotoratului dumneavoastra. Raman oricum destui bani pentru 'Start-up Nation', 300 milioane lei credite bugetare si 1.6 miliarde lei credite de angajament.Va rog sa considerati sfatul meu cu toata seriozitatea si sa nu uitati ca nu numai oamenii care v-au votat asteapta sa guvernati tara si sa aveti un buget votat in Parlament.In concluzie, sugestia mea are la baza principiile mele liberale care inseamna ca uneori sa construim nu numai sa criticam, chiar daca nu ne place intotdeauna. Trebuie sa credeti si dumneavoastra in Romania nu doar noi.""Florin Citu este inacceptabil sa faci o astfel de propunere. Si fara a te consulta cu colegii care se ocupa de programul pt tineret. Iti solicitam sa iti retragi propunerea sau vom fi nevoiti sa ne dezicem. Programul pe tineret este departe de a fi perfect, dar nu este o solutie scaderea fondurilor, mai ales de la ceva care poate fi o rampa de lansare pentru multi tineri si care poate produce, liberali fiind. Suntem convinsi ca se gasesc numeroase alte surse de finanțare a bugetului asumat pt aparare, spre exemplu din bugetul pt asistenta sociala."Mai jos, captura foto cu postarea si o parte din comentarii:Alte reactii:"Opinia mea postata azi dimineata a creat ceva discutii in PNL. Oameni care au preferat promisiunile lui Liviu Dragnea in loc sa citeasca cu adevarat ce am si scris si mai ales sa inteleaga.In articolul criticam una dintre masurile populiste ale lui Liviu Dragnea si ale PSD-ului, o masura profund socialista. PSD -ul propune sa ia bani de la toti si sa-i dea numai la unii alesi. Masura, zice PSD, voia sa stimuleze infiintarea de noi companii. In viziunea liberala companiile, creativitatea, inovatia nu asteapta bani de la PSD sa se infiinteze.Astazi s-a intamplat un lucru pe care nu -l credeam in stare. Am dovada ca PSD -ul si LIviu Dragnea stiu sa pregateasca momeli pentru toata lumea. Cei care au inghitit aceasta momeala trebuie sa inteleaga:1) ca in viziunea liberala nu putem primi bani de la stat pentru initiative private2) daca ar fi fost mai profunzi putin si ar fi citit intreaga postare ar fi vazut ca istoria acestui program ii contrazice flagrant in ceea ce sustin. Acest program a fost un fiasco pe vremea lui Dan Diaconescu, Mircea Geoana si o sa fie si pe vremea lui Grindeanu3 ) opozitia liberala nu se refera numai la lucrurile pe care nu le primim dar mai ales la lucrurile cu care suntem amagiti ca le primim!!!4 ) a fost opinia mea personala de liberal convins. Eu cred in toate aceste lucruri si principii liberale4 ) le atrag respectuos atentia colegilor mei care ma critica ca Liviu Dragnea a marit si salarii si pensii si pentru asta ar trebui sa-l aplaude toata Romania. Eu nu o sa fac asa ceva si sper sa nu o faceti nici voi. "