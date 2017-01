Turcan anunta din nou motiune de cenzura in cazul in care Guvernul trece Ordonantele privind gratierea si modificarea Codului Penal

"Aceste doua Ordonante reprezinta o premiera nefasta si extrem de periculoasa pentru bunul mers al justitiei si pentru lupta anticoruptie. Practic, Guvernul incearca prin aceste doua Ordonante sa dea o dubla lovitura: sa legalizeze furtul din avutia publica, prin modificarile la Codul Penal si sa-i scape de rigorile legii si de inchisoare pe o serie de potentati din randurile majoritatii de la Putere. Este un act de banditism politic. Ar fi un dezastru pentru societatea romaneasca sa asistam la o Putere care legalizeaza furtul", a afirmat Turcan la RFI.Presedintele interimar al PNL spune ca "Partidul National Liberal va depune o motiune de cenzura. Daca Guvernul merge mai departe cu aceste doua Ordonante, PNL-ul fara ezitare va depune motiune de cenzura".Intrebata daca PNL va depune motiunea de cenzura si in cazul in care Guvernul isi asuma raspunderea in Parlament, Turcan a raspuns: "Evident, este un act politic necesar sa depunem motiune de cenzura daca Guvernul isi asuma raspunderea".Turcan a anuntat inital ca ia in calcul o motiune de cenzura pe 19 ianuarie.