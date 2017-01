Modificarile la Codul Penal adoptate prin OUG, gratierea prin proiect de lege - varianta lansata de Serban Nicolae, liderul senatorilor PSD

"Eu apreciez ca in ceea ce priveste modificarea Codului penal si de procedura penala exact pe motivatia invocata de Guvernul Ciolos, in Parlament se intarzie punerea in acord a legislatiei penale (cu deciziile Curtii Constitutionale - n.r.)", a spus Serban Nicolae, referindu-se la adoptarea unei ordonante de urgenta."In ceea ce priveste gratierea, solutia cea mai corecta este sa fie un proiect de lege prezentat Parlamentului, si nu OUG", a explicat Serban Nicolae, presedintele Comisiei Juridice din Senat, marti, intr-o interventie telefonica la Antena 3, citat de site-ul antena3.ro Acest scenariu a fost anuntat marti in premiera de HotNews.ro , citand surse politice.