Nicusor Dan: Cerem si saptamana aceasta prim-ministrului Sorin Grindeanu sa nu adopte in sedinta de Guvern de maine niciuna dintre OUG-urile propuse de Florin Iordache

Nicusor Dan atrage atentia ca "Daca maine guvernul lui Liviu Dragnea adopta aceasta ordonanta, poimaine dosarul lui Liviu Dragnea pentru abuz in serviciu se va inchide pentru ca fapta nu va mai fi incriminata."Nicusor Dan da cateva exemple in care persoane acuzate de abuz in serviciu vor scapa de acuzatii, in urma adoptarii acestei ordonante de catre PSD: "Pompierii care au permis clubului Colectiv sa functioneze, desi nu indeplinea normele de protectie impotriva incendiilor, trimisi in judecata pentru abuz in serviciu, vor scapa de raspunderea penala. Toate dosarele deschise impotriva unor politicieni pe baza unor denunturi, cum sunt cele ale Elenei Udrea, vor disparea.""Daca maine guvernul lui Liviu Dragnea adopta aceasta ordonanta vom cere Avocatului Poporului sa conteste ordonanta la Curtea Constitutionala. Si voi iesi din nou in strada", mai scrie Nicusor Dan.Modificarile la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala, care vizeaza dezincriminarea mascata a abuzului si neglijentei in serviciu, a conflictului de interese si desfiintarea de facto a institutiei denuntatorului se vor face prin ordonanta de urgenta, care va fi cel mai probabil adoptata in sedinta de Guvern de miercuri, au declarat pentru HotNews.ro surse politice . Potrivit acestora, a fost eliminata conditia plangerii prealabile a institutiei pentru ca fapta de abuz in serviciu sa constituie infractiune si a mai scazut pragul prejudiciului, stabilit initial la 200 de mii de lei. Nu este clar daca a scazut sub 100.000 de lei, suma la care se ridica prejudiciul in dosarul lui Dragnea. Pe de alta parte, masura gratierii va fi propusa intr-un proiect de lege trimis spre dezbatere Parlamentului. HotNews.ro a scris pe data de 18 ianuarie ca liderul PSD, Liviu Dragnea, se numara printre marii beneficiari ai ambelor proiecte de ordonanta de urgenta. I se aplica atat gratierea, cat si dezincriminarea partiala a abuzului in serviciu. Proiectul de gratiere prevede ca se gratiaza in intregime pedepsele cu inchisoarea de pana la cinci ani inclusiv, indiferent de modalitatea de executare.