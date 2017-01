Scandal in PNL. Voicu il ataca pe Raetchi, care a chemat tinerii din strada in PNL: "Dar tinerii din partid cand pot fi promovati? Sau nu ne putem uita la ei de la inaltimea locului de deputat capatat pe criterii democratico-impuse?

Raetchi a aratat duminica intr-un comunicat de presa ca tinerii care se implica in aceasta perioada in dezbaterea publica sunt bineveniti in PNL, intrucat implicarea tinerilor din societatea civila poate ajuta semnificativ procesul de reforma al PNL."Rezistenta societatii civile in aceste zile impotriva dorintei PSD de a destructura sistemul de justitie este exceptionala. Fara aceasta rezistenta - si fara eforturile presedintelui Iohannis - statul de drept ar fi fost deja grav afectat. Aflat intr-un moment decisiv de reforma interna, dispus sa isi asume erorile trecutului, Partidul National Liberal are - in viziunea mea - datoria de a invita tinerii care se implica civic in aceste zile sa-i alature pentru a pune umarul la renasterea acestui mare partid al dreptei. Ei sunt bineveniti in PNL. Numai oameni ca ei pot schimba in mod profund partidul. Ne place sau nu, inscrierea intr-un partid politic reprezinta cea mai inalta si mai stabila forma de participare publica. Erorile pe care formatiunile consacrate le-au facut de-a lungul timpului pot fi indreptate numai izoland in partid, prin implicare masiva, personajele compromise moral. Ascensiunea unor personaje de tipul Liviu Dragnea sau Victor Ponta nu ar fi fost posibila daca cei pregatiti si dinamici din generatiile noastre ar fi facut politica", declara Raetchi, prim-vicepresedintele PNL Bucuresti, in comunicatul de presa."Cu o clasa politica bine-intentionata si curata, episoade care ar fi putut marca Romania pentru urmatorii 10 ani cum a fost Martea Neagra sau cum se anunta a fi ordonantele gratierii, nu ar mai fi avut loc. Este esential pentru procesul de modernizare si reforma interna al PNL ca tineri din societatea civila sa devina membri de partid si, pe termen mediu si lung, sa doreasca sa acceada in forurile de conducere ale partidului. Conventia PNL va reprezenta o noua oportunitate pentru ca tinerii din partid sa arate cum pot contribui la relansarea partidului si la opozitia ferma, transanta, argumentata la PSD" mai spunea el."Am multe de spus despre Partidul National Liberal. Voi spune multe, pentru ca am acest drept. Sunt membru al acestui partid din 7 ianuarie 1990 fara intrerupere si imi pasa.Astazi insa ma voi referi doar la solutiile miraculoase din "afara".S-a facut apel la solutia miraculoasa Dacian Ciolos si acesta si-a batut joc de noi in campania electorala.Am cautat obsesiv "oameni noi" pe listele parlamentare, dar prin "noi" am inteles din afara partidului, prieteni de familie sau orice alt criteriu, ignorand resursele propriului partid, munca si expertiza unor oameni care au muncit pentru sefi si sefuleti care s-au considerat eterni si au tratat listele parlamentare ca pe o lista de invitati la nunta.Aflam acum ca trebuie sa promovam in partid "tinerii din strada". Dar tinerii din partid cand pot fi promovati? Sau nu ne putem uita la ei de la inaltimea locului de deputat capatat pe criterii democratico-impuse?Abia astept ca toti teoreticienii innoirii civico-ciolosiste sa se confrunte cu membrii simpli, lipitorii de afise de la tineretul pe care il ignora, la alegerile din partid. Pentru ca atunci nimeni nu-i va mai putea pune pe ochi frumosi pe vreo lista.""Cand faci propuneri in afara partidului poate ar trebui sa te uiti si ce ai la tine in casa..si poate colegul Ovidiu Alexandru Raetchi, cu umilinta si respect, sa se indrepte si spre tinerii sai colegi din partid. Poate si aceia care i-au facut campanie merita macar o urma de atentie.Cu siguranta orice partid are nevoie constant de forte proaspete. PNL a fost intotdeauna un partid deschis si am increderea ca asa va ramane. Dar sa nu uitam sa ii pomenim si pe cei care au fost, sunt si vor fi alaturi de partid in toate campaniile, care au profesii si cariere si care au fost omisi in a fi promovati." Pe 5 ianuarie, Voicu l-a acuzat pe Dacian Ciolos , tot pe Facebook, ca din cauza platformei sale Romania 100, insusita de PNL, liberalii au pierdut alegerile parlamentare, spunand despre fostul premier ca este "un domn care ne-a spus in campania electorala ca nu doreste sa fie pe afisele noastre si ca ii folosim abuziv imaginea".