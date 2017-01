Raluca Turcan il invita pe Ministrul Justitiei la sedinta grupurilor parlamentare reunite ale PNL

"Ii adresez public Ministrului Justitiei, Florin Iordache, invitatia de a participa la sedinta grupurilor parlamentare reunite ale PNL, care va avea loc marti, incepand cu ora 16.00, la Parlament. Cu aceasta ocazie, Ministrul Justitiei va putea prezenta motivele pentru care doreste continuarea procedurilor pentru promovarea initiativelor care privesc gratierea si modificarea Codului Penal. De asemenea, parlamentarii PNL isi vor putea prezenta argumentele pentru care Ministerul Justitiei trebuie sa renunte la acest demers legislativ, care depaseste cadrul de competenta al Guvernului, atat din punct de vedere al mandatului primit in Parlament pe baza programului de guvernare, cat si din punct de vedere constitutional" afirma Turcan in invitatia transmisa presei."Imi exprim speranta ca Ministrul Justitiei va da curs acestei invitatii, dovedind macar in mod formal deschiderea catre dezbaterea parlamentara si dialogul cu partidele de Opozitie" incheie aceasta.