Korodi (UDMR): Nu este sanatos ca Guvernul sa dea OUG pe tema gratierii si a modificarii Codului Penal

"Daca ai teme atat de importante, si noi deja ne-am exprimat punctul de vedere despre Codul Penal si Codul de Procedura Penala, nu este sanatos ca Guvernul, indiferent de mandatul primit de la alegatori, sa dea Ordonante de Urgenta. In Parlament, la ora actuala, se afla si Ordonanta pe Codul Penal si Procedura Penala emisa de Guvernul Ciolos, care este tot atat de gresit, pentru ca modifica foarte multe puncte prin OUG. Deci acea dezbatere ar fi fost posibila cuplata si Parlamentul sa decida intr-un mod transparent in dezbateri parlamentare si atunci oamenii nu mai ramaneau cu acest gust amar, cand stii ca se intampla ceva, dar nu intelegi", a declarat Attila Korodi, luni, la RFI.Korodi a declarat ca "politic vorbind, credem ca deja, indiferent daca vorbim de Codul de Procedura Penala, Codul Penal sau de gratiere, ar trebui amandoua acte normative de modificare sau de legiferare sa fie decise in Parlament."Deputatul a spus ca UDMR nu vrea nici OUG, nici o eventuala asumare a raspunderii Guvernului pe tema gratierii si a modificarii Codului Penal: "Nu, nu, pentru ca atunci nu mai putem controla prin dezbateri transparente in Parlament anumite greseli sau derapaje sau abordari gresite".Si presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat sambata, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca actualul Guvern nu ar fi trebuit sa isi inceapa guvernarea cu subiectul gratierii si ca Executivul a abordat aceasta problema intr-o "maniera eronata". Kelemen Hunor considera si ca este gresita pozitia Guvernului de a modifica prin ordonante Codul penal si Codul de procedura penala, adaugand ca, ori de cate ori s-au facut modificari "ocolindu-se" Parlamentul, "intotdeauna s-au nascut probleme".