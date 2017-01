Calin Popescu Tariceanu: Exista riscul sa ajungem intr-un razboi civil

"PSD și ALDE chiar nu au activ, fani, militanți? De ce ceilalți au?", a întrebat jurnalistul Ion Cristoiu, care a intervenit prin telefon."Cred că reacționând cu aceleași arme, riscul este să ajungem într-un război civil. Adică îndepărtăm instituțiile democratice și legitime din joc, rolul Parlamentului, Guvernului, și atunci conducem România după ce într-o zi spune strada ceva, apoi spun altceva. E foarte periculos. Eu am această convingere: că dacă adversarul meu politic folosește arme care nu sunt legale, nu sunt contituționale, nimic nu îmi dă dreptul să procedez și eu la fel. Eu am o responsabilitate în plus, ca majoritate care trebuie să guvernez această țară, să conducem Pralamentul. Din acest motiv vă spun că stăm și ne gândim foarte bine și cântărim contramăsurile pe care trebuie să le adoptăm", a raspuns Tăriceanu.