Sorin Grindeanu la Antena 3: Gratierea e in programul de guvernare - respect pentru cetatean. Nu mi-e clar ce va propune Florin Iordache

Sorin Grindeanu a sustinut ca unele lucruri privind gratierea nu au fost intelese corect, precum protestele in care se striga impotriva amnistiei, lucru care nu a fost propus de Guvern."Eu i-am cerut ministrului Justitiei (solutii - n.red.), avand in vedere o propunere pe care a facut-o ministerul Justitiei in urma cu 10 zile, care e in dezbatere publica, care poate fi imbunatatita. Modalitatea in care vor fi adoptate, ca vor fi prin OUG, ca vor fi trimise la Parlament ca proiecte de legi, ca va fi asumarea raspunderii, toate aceste modalitati sunt legale", a spus Grindeanu.El a invocat si recomandarile CEDO pentru Romania, subliniind ca nu doar gratierea poate rezolva problema, ci este nevoie ca ea sa fie insotita si de alte masuri, lucru pe care Guvernul il are in vedere. Intrebat despre declaratiile lui Klaus Iohannis, care a admis, la Strasbourg, ca gratierea e o parte a solutiei, premierul a spus ca "probabil ca vizita la CEDO l-a facut sa priveasca lucrurile altcumva decat politic".Sorin Grindeanu spune ca asteapta solutii de la Ministerul Justitiei, alaturi de masuri alternative, pentru ca in acest moment nu stie foarte clar ce intentii are Florin Iordache: "Toate aceste masuri, ca si intreg, ar rezolva problema pe care o avem la CEDO, dar si gratierea face parte din masurile pe care trebuie sa le luam. Ca sa fiu cat se poate de clar, astept de la Ministerul Justitiei, ca premier, pentru ca pana in acest moment nu imi este foarte clar ce vor propune, dar este dreptul Ministerului Justitiei - e foarte multa democratie - sa vina cu cea mai buna solutie."Intrebat despre criticile - venite inclusiv din partea presedintelui Iohannis - privind absenta din programul de guvernare al PSD a problemei gratierii, Grindeanu a sustinut ca acest lucru este prevazut in programul Executivului: "Exista in programul de guvernare: am spus in Parlament ca imi doresc sa traiesc intr-o tara normala, unde sa existe un sistem judiciar normal, unde sa se aplice legea, iar cetateanul cand merge in fata judecatorului sa stie ca merge nu doar, asa, intr-o pozitie de inferioritate cu cel care il acuza, ci intr-o balanta puternica."